باشگاه خبرنگاران جوان ـ «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سهشنبه در افتتاحیه دومین همایش ملی «ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو)» که به ابتکار معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی برگزار شد، اظهار داشت: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با یکجانبهگرایی افسارگسیخته روبروست. این روند نگرانکننده، نظم بینالمللی را شکنندهتر کرده، حفظ صلح و امنیت منطقهای و جهانی را با چالشهای جدی مواجه ساخته و فرصتهای همکاری بین کشورها را محدود و مخدوش کرده است.
عراقچی با تأکید بر ضرورت تقویت سازوکارهای چندجانبه، افزود: همکاری و همافزایی کشورهای در حال توسعه در قالبهای چندجانبه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. جمهوری اسلامی ایران از قربانیان یکجانبهگرایی ظالمانه آمریکا و ماجراجوییهای خطرناک رژیم صهیونیستی بوده است و کماکان درگیر تبعات آن است، اما از مسئولیتهای خود بهعنوان بازیگری فعال و اثرگذار در مناسبات اقتصادی و توسعهای چندجانبه و منطقهای غافل نبوده و این همایش گواهی بر این مدعاست.
وزیر امور خارجه با اشاره به سابقه بیش از ۶ دههای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و پیشینه آن در قالب سازمان همکاری منطقهای برای توسعه (RCD)، این سازمان را قدیمیترین سازوکار همکاری اقتصادی منطقهای در جهان در حال توسعه دانست و اظهار داشت: هرچند بنیانهای خوبی برای همکاری در حوزههای مختلف اقتصادی ایجاد شده، اما دستاوردهای کنونی با ظرفیتها و پتانسیلهای عظیم منطقه اکو تناسب ندارد. اکو میتواند به الگویی موفق از همکاریهای چندجانبه اقتصادی بین کشورهای همسایه تبدیل شود.
وی با اشاره به اقبال روزافزون کشورهای عضو بهویژه اعضای جدیدتر اکو که در دهه ۹۰ میلادی به این سازمان پیوستند، افزود: کشورهای عضو اکنون به ارزش اکو برای پیشبرد اهداف ملی توسعه و مناسبات منطقهای و فرامنطقهای خود واقفاند. این ساختار با عضویت کشورهای مهم آسیای مرکزی، جنوبی و غربی، ارزش افزودهای غیرقابلچشمپوشی برای همه ما دارد.
عراقچی با تأکید بر لزوم حرکت جمعی و همسو برای تحقق «اکوی مطلوب»، اظهار داشت: فرایند تدوین چشمانداز ۱۰ ساله اکو فرصت مناسبی برای اقدام جمعی فراهم کرده است. نشست اخیر سران اکو در جمهوری آذربایجان نیز تبلور این اراده جمعی در بالاترین سطح بود. اکو در مواجهه با فرازونشیبهای اقتصاد جهانی، چالشهای ژئوپلیتیکی و تحولات سریع فناوری، بستری مناسب برای همافزایی تلاشها بهسوی توسعه پایدار، امنیت منطقهای و رفاه مشترک است.
وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر نقش کلیدی اکو، گفت: به باور جمهوری اسلامی ایران، اکو میتواند و باید نقشی پیشرو و مؤثر در شکلدهی به معماری جدید اقتصادی در منطقه ایفا کند؛ معماریای که بر اصول مشارکت، احترام متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
وی با قدردانی از تلاشهای دبیرکل اکو، سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو در تدوین پیشنویس چشمانداز ۲۰۳۵، تأکید کرد: چشمانداز جدید اکو باید واقعگرایانه، علمی، عملیاتی و قابلسنجش باشد و از تجربیات اجرای چشماندازهای قبلی، از جمله چشمانداز ۲۰۲۵، بهرهبرداری کند تا این سازمان را در مسیر شکوفایی در دهه آینده قرار دهد.
عراقچی با اشاره به تحولات سریع فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، اظهار داشت: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک ابزار فناورانه نیست، بلکه تحولی بنیادین است. کشورهای عضو اکو باید با نگاهی آیندهنگر، بهرهگیری از این فناوری را در دستور کار قرار دهند تا از موج عظیم توسعه عقب نمانند.
وی در این راستا به پیشنهاد رئیسجمهور ایران، دکتر مسعود پزشکیان، در نشست اخیر سران اکو برای تأسیس «مرکز هوش مصنوعی اکو» اشاره کرد و افزود: این مرکز میتواند سکوی پرشی برای همکاریهای فناورانه منطقهای و پیشران همکاریها در همه حوزههای موردعلاقه اعضا باشد.
وزیر امور خارجه همچنین بر لزوم تقویت تابآوری فردی و جمعی کشورهای عضو اکو در برابر بحرانهای آینده تأکید کرد و گفت: ناامنی انرژی، ناامنی غذایی، بحرانهای ژئوپلیتیکی، همهگیریها، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، نوسانات اقتصاد جهانی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی از جمله تهدیداتی هستند که منطقه ما را در بر گرفته و مواجهه با آنها نیازمند برنامهریزی و هماهنگی است. چشمانداز ۱۰ ساله اکو باید بهطورجدی به این موضوعات بپردازد.
منبع: مهر