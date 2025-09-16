کارنامه نتایج آزمون معوق کارشناس رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ برگزار شد، می‌رساند، کارنامه نتایج آزمون کتبی مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. 

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.

برچسب ها: آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ، سازمان سنجش کشور
خبرهای مرتبط
مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد
آغاز ثبت نام آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
آخرین اخبار
آمادگی سامسونگ برای عرضه گلکسی S26 اولترا با مشخصاتی شگفت انگیز
کدام نوع هورمون درمانی برای زنان دیابتی بهتر است؟
کشف یک پدیده فضایی که تا ۷۵۰۰ سال دیگر تکرار نخواهد شد
اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای استانداردسازی تجهیزات آموزشی +فیلم
یک ابتکار فناورانه بزرگ برای تولید هولوگرام‌های سه‌بعدی با استفاده از اجزای ساده‌تر و ارزان‌تر
کسب‌وکارهای دیجیتال آسیب دیده از جنگ تحمیلی برای دریافت حمایت اقدام کنند
روز جهانی حفاظت از لایه اوزون؛ آیا اوضاع زمین بهبود می‌یابد؟
اعتیاد به ویاگرا چه مضراتی دارد؟
تلاش برای تبدیل ایران به قطب فناوری‌های پیشرفته در غرب آسیا
پیرصالحی: کمبود تجهیزات پزشکی در کشور نداریم/ سازمان هدفمندی یارانه‌ها به تعهدات خود عمل کند
کاظمی: عدالت آموزشی تنها در فضا و مکان خلاصه نمی‌شود
رونمایی از ۵ محصول جدید شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران
توسعه گردشگری سلامت از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری می‌کند
سهم ۹۰ همتی پارک فناوری پردیس در اقتصاد دانش‌بنیان کشور/ تمرکز بر فناوری‌های میکروالکترونیک و هوش مصنوعی در پارک‌های فناوری
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم
فشارخون بالا در ۷ سالگی، خطر مرگ زودرس را ۵۰ درصد افزایش می‌دهد
زمان برگزاری «جشن شکوفه‌ها» اعلام شد
یک کشف جدید درباره جهش ژن آلزایمر
ضرورت همکاری و هم افزایی علمی و بین‌المللی در حوزه استاندارد و سلامت
افزایش تعرفه پرستاران کلید خورد
مخالفت دولت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی
نخستین ربات وکیل ایران رونمایی شد/ رباتی که مشاوره حقوقی می‌دهد
بهترین فرصت برای رصد سیاره زحل در آسمان شب/ مقارنه ماه و مشتری
کاهش قدرت باروری مردان در ۳۰ سال به نصف! علل و راه‌حل‌ها 
دنباله‌دار ۳I/ATLAS در حال تجربه تکامل غیرطبیعی
کشف یک نقطه ضعف جدید در سلول‌های سرطانی 
هشدار شدید ناسا: فناوری دفاع از زمین می‌تواند عواقب «مرگباری» داشته باشد!
یک بلندگوی هوشمند کوچک با قابلیت‌های بزرگ
استعدادیابی جسمی و فکری دانشجویان در المپیاد ورزش‌های فناورانه
عوارض مصرف کاسنی و شاتره + فیلم