باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع متقاضیان آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ برگزار شد، میرساند، کارنامه نتایج آزمون کتبی مذکور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.
اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبتنام پذیرفتهشدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.