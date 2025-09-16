باشگاه خبرنگاران جوان - هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر اسکیت در رشته اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در ۲ بخش دختران و پسران مهرماه برگزار خواهد شد.

طبق تفاهم‌نامه میان فدراسیون اسکیت و وزارت ورزش و جوانان مسابقات رشته اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در دو بخش دختران و پسران در رده‌های سنی ۱۴ تا ۱۶ سال برگزار خواهد شد.

المپیاد استعدادهای برتر در بخش دختران از تاریخ ۲۵ تا ۲۶ مهر ماه به میزبانی سمنان برگزار خواهد شد.

المپیاد استعدادهای برتر بخش پسران نیز از تاریخ اول تا دوم آبان ماه به میزبانی لرستان برگزار می‌شود.

گفتنی است مشارکت در رویدادها و جشنواره‌های هدفمند ورزشی که در ابعاد ملی برگزار می‌شود انگیزه دانش آموزان را برای هدفگذاری و موفقیت‌های ورزشی برانگیخته و به توسعه و تکامل جسمانی و حرکتی آنان کمک نموده و مسیر کشف استعدادهای قهرمانی را هموار می‌سازد.