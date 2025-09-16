باشگاه خبرنگاران جوان - حسینی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین با اشاره به ساماندهی و مرمت این بخش از قلعهی سمیران گفت: دژ سمیران واقع در منطقه طارمسفلی از بناهای تاریخی ارزشمند استان بهشمار میرود که طی سالهای گذشته ضمن ساماندهی و مرمت بخشهای مختلف آن چندین دوره مطالعات و کاوشهای باستانشناسی نیز در آن صورت گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اظهار کرد: در پروژه مرمت و احیای دیوار تدافعی یا دیوار اول قلعه که در فاصله حدود ۱۰ متری از بنای قلعه قرار گرفته، اقداماتی، چون زدایش ملات، سنگها و بافت فرسوده، دوخت ودوز ترکها، بهسازی، دانهگذاری و مقاومسازی دیوار به متراژ ۱۰۰ مترمکعب تحت نظارت کارشناسان مرمت این ادارهکل بهاجرا درآمدهاست.
وی افزود: برای این پروژه مبلغ ۱۰ میلیاردریال از محل اعتبارات ملی این ادارهکل هزینه شدهاست.
قلعه سمیران که تاریخ احداث آن مربوط به قرون اولیه اسلامی است در حاشیه رودخانه سفیدرود بخش طارم سفلی و بر روی کوهی سنگی واقع شده که رودخانه قزلاوزن از جنوب این کوه عبور میکند و در آن سوی رود، ارتفاعات بلند سنگی دیواره مانندی قرار گرفته است به همین دلیل بیشتر استحکامات این قلعه در سمت شمالی آن ساخته شدهاست.
منبع: میراثفرهنگی قزوین