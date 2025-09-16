باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی تداوم جریانات جنوبی و مرطوب را در نوار ساحلی و جنوبی و بخشهایی از مرکز استان تا اواسط وقت فردا نشان می دهد، سپس با تغییر جهت جریانات از میزان رطوبت در منطقه کاسته خواهد شد.

وی افزود: تا روز پنجشنبه روند افزایش 2 تا 4 درجه ای دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ضمن صدور هشدار سطح زرد نسبت به وزش باد متوسط،همراه با تندبادهای لحظه ای و احتمال رخداد غبارمحلی و موقتی از ظهر چهارشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه تصریح کرد: طی روز چهارشنبه در مناطق جنوبی ،جنوب غربی، غربی و مرکزی استان وزش باد بصورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه ای و احتمال برخاستن گرد و خاک موقتی پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری گفت: در شبانه روز گذشته اهواز، شوش، هویزه،کشاوزی اهواز،رامشیر با دمای 44 و ایذه با دمای 15.9 درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده اند.همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای 44 و کمینه دمای24.3درجه سانتیگراد رسیده است.

منبع: روابط عمومی هواشناسی خوزستان