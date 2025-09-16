فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» از میان ۵ نامزد نهایی، با اکثریت آرا به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار ۲۰۲۶ معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان هیأت انتخاب نماینده ایران پس از بررسی آثار برگزیده، فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» به کارگردانی علی زرنگار را به اتفاق آرا شایسته حضور در این رقابت جهانی دانست و به عنوان نماینده رسمی سینمای ایران در سال ۲۰۲۶ به آکادمی اسکار معرفی کرد.

«علت مرگ: نامعلوم»، اولین فیلم بلند علی زرنگار، یک درام اجتماعی-جاده‌ای است که با تهیه‌کنندگی مجید برزگر تولید شده. داستان فیلم روایت‌گر سفر هفت مسافر ناشناس در یک ون قدیمی از شهداد به کرمان است. ماجرا با مرگ ناگهانی یکی از مسافران – که حامل مبلغ هنگفتی دلار است – آغاز می‌شود و زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌های اخلاقی، اجتماعی و انسانی را میان مسافران رقم می‌زند. هر یک از شخصیت‌ها، نماینده‌ای از اقشار مختلف جامعه ایران هستند: از کارگر مهاجر و راننده تا افراد حاشیه‌نشین. فیلم با لوکیشن‌های کویری و بیابانی، حس انزوا و فشارهای اجتماعی را به شکلی ملموس منتقل می‌کند.

منبع: بنیاد سینمایی فارابی

