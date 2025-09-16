فرمانده انتظامی تنکابن از وقوع درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در کمتر از ۴۸ ساعت در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ بهادر دیلمی فرمانده انتظامی تنکابن گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از محلات شهرستان تنکابن بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران پلیس در محل حادثه و بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد بر اثر وقوع تیراندازی، مقتول که ۴۷ سال سن داشت بر اثر شدت جراحات وارده و انتقال به بیمارستان فوت شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن با بیان اینکه در این تیراندازی که در ساعت ۲۳۳۰ شب اتفاق افتاده بود با اقدامات فنی و پلیسی و دستگیری ۳ متهم که در قتل مشارکت داشتند با انتقال به آگاهی و با اعتراف متهمان، قاتل اصلی به جرم خود اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده قضایی با قرار صادره مناسب روانه زندان شدند.

برچسب ها: قتل عمد ، دستگیری قاتل
خبرهای مرتبط
قتل پیرزن برای سرقت طلا؛ قاتل کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد
قتل زن ۵۷ ساله با انگیزه سرقت طلا
دستگیری قاتل فراری در بابل 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل جویبار؛ شمار موارد کشف شده به ۴۴ قلاده رسید
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
آخرین اخبار
کشف مزرعه بیت کویین ۱۷ میلیاردی غیرمجاز در جویبار
درگیری منجر به قتل مرد ۴۷ ساله و دستگیری قاتل در تنکابن
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل جویبار؛ شمار موارد کشف شده به ۴۴ قلاده رسید
قلع و قمع ۱۵ مورد تفکیک غیرمجاز و آزاد سازی ۲۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی کلاردشت
قهرمانی میران ساری و شهرداری نوشهر در نیم فصل لیگ برتر فوتبال امید‌های مازندران
۵۳ تن مرغ منجمد در بابل؛ جهاد کشاورزی به دنبال کاهش قیمت بازار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی از امروز در جاده‌های مازندران
جریمه تاوان تخلیط برنج
عقاب مجازی در قفس افتاد