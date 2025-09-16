باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب شرفی با بیان اینکه انجمن جامع تجارت فارس بهعنوان یک نهاد بخش خصوصی، رسالت خود را ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بینالمللی تعریف کرده است، گفت: افزایش سهم فارس در صادرات کشور، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و فراهم کردن زمینه بهرهگیری بیشتر از بازارهای جهانی از مهمترین اهدافی است که با جدیت دنبال میکنیم.
او افزود: تجارت خارجی و حضور در بازارهای بینالمللی برای استان فارس ضرورتی اجتنابناپذیر است. انجمن تلاش دارد با شناسایی ظرفیتهای جدید، ایجاد شبکههای همکاری و پشتیبانی از صادرکنندگان، شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی استان بتوانند حضور پررنگتری در بازارهای منطقهای و جهانی داشته باشند.
رئیس انجمن جامع تجارت فارس با تاکید بر اهمیت همافزایی میان فعالان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اتاقهای بازرگانی اظهار داشت: تقویت زیرساختهای صادراتی، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولید دانشبنیان و ایجاد بسترهای حقوقی و مشورتی برای فعالان اقتصادی از جمله برنامههایی است که در دستور کار انجمن قرار دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: استان فارس در حوزههای کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی و گردشگری ظرفیتهای کمنظیری دارد که در صورت برنامهریزی دقیق میتواند به افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی منجر شود.
شرفی اضافه کرد: هدف ما در این انجمن افزایش سهم استان فارس در صادرات ملی؛ ایجاد سبد صادراتی متنوع شامل محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات فنی مهندسی؛ رشد پایدار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به بازار داخلی و توسعه تجارت استان است که این مهم را از طریق ابزارهایی مانند شناسایی و معرفی ظرفیتهای استانی، حمایت از خوشههای صنعتی و کشاورزی، تجارت و گردشگری، ارائه پیشنهاد بستههای مشوق صادراتی دنبال میکنیم.
به گفته او، انجمن جامع تجارت فارس در ماههای آینده نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، کارگاههای آموزشی در حوزه تجارت بینالملل و همچنین برنامههایی برای معرفی توانمندیهای استان در سطح ملی و جهانی برگزار خواهد کرد.
منبع: اتاق بازرگانی فارس