مجمع عمومی انجمن جامع تجارت استان فارس با حضور اعضا و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد و در این نشست، سهراب شرفی رئیس انجمن گزارشی از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اهداف پیش‌روی این تشکل ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب شرفی با بیان اینکه انجمن جامع تجارت فارس به‌عنوان یک نهاد بخش خصوصی، رسالت خود را ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بین‌المللی تعریف کرده است، گفت: افزایش سهم فارس در صادرات کشور، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری بیشتر از بازار‌های جهانی از مهم‌ترین اهدافی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

او افزود: تجارت خارجی و حضور در بازار‌های بین‌المللی برای استان فارس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. انجمن تلاش دارد با شناسایی ظرفیت‌های جدید، ایجاد شبکه‌های همکاری و پشتیبانی از صادرکنندگان، شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی استان بتوانند حضور پررنگ‌تری در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

رئیس انجمن جامع تجارت فارس با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان فعالان بخش خصوصی، نهاد‌های دولتی و اتاق‌های بازرگانی اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد بستر‌های حقوقی و مشورتی برای فعالان اقتصادی از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار انجمن قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی و گردشگری ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به افزایش درآمد‌های ارزی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی منجر شود.

شرفی اضافه کرد: هدف ما در این انجمن افزایش سهم استان فارس در صادرات ملی؛ ایجاد سبد صادراتی متنوع شامل محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات فنی مهندسی؛ رشد پایدار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به بازار داخلی و توسعه تجارت استان است که این مهم را از طریق ابزار‌هایی مانند شناسایی و معرفی ظرفیت‌های استانی، حمایت از خوشه‌های صنعتی و کشاورزی، تجارت و گردشگری، ارائه پیشنهاد بسته‌های مشوق صادراتی دنبال می‌کنیم.

به گفته او، انجمن جامع تجارت فارس در ماه‌های آینده نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجارت بین‌الملل و همچنین برنامه‌هایی برای معرفی توانمندی‌های استان در سطح ملی و جهانی برگزار خواهد کرد.

