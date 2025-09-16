باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- نصرالله ابراهیمی در کارگروه تخصصی حمایت از معلولین که با حضور رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان و مسئولین نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلم چی شهرستان سنندج در محل اداره آموزش وپرورش استثنایی استان برگزار شد، اظهار کرد: ترمیم برنامه‌ها و ارتقای همکاری با بنیاد قلم چی دراولویت برنامه‌های کاری آموزش وپرورش استثنایی استان و مشاور امور معلولین استانداری استان قرار دارد.

نصرالله ابراهیمی گفت: کانون فرهنگی آموزش قلم چی با ارائه بورسیه و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دارای آسیب بینایی، آسیب شنوایی و معلولین جسمی حرکتی در آزمون‌ها این بنیاد و ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به آنان گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی برداشته است.

وی اضافه کرد: دانش آموزان با نیاز‌های ویژه برای دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و موفقیت تحصیلی نیاز به حمایت و تسهیلات، بستر مناسب فرهنگی، پشتیبانی مالی و راهکار‌های قانونی نظام‌مند دارند.

مشاور استاندار کردستان در امور معلولین در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین منابع آموزشی مورد نیاز دانش آموزان دارای آسیب بینایی گفت: جهت آماده سازی این منابع از طریق اداره آموزش وپرورش استثنایی استان، مجمع خیرین، مجموعه دارالاحسان و بهره مندی از امکانات دانشگاه کردستان اقدام خواهیم کرد.

ابراهیمی افزود: بسیاری از دانش آموزان دارای معلولیت از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که اگر این ظرفیت‌ها به خوبی شناسایی و در معرض آموزش قرار گیرند، می‌توانند باعث حضور مؤثر آنان در جامعه شود.

خدمات بنیاد قلم چی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده نظام تعلیم و تربیت

اقبال خانی رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان نیز در ابتدایی این نشست گفت: دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در مقایسه با سایر دانش آموزان نیاز به حمایت وپشتیبانی بیشتری دارند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به رویکرد عدالت‌محور نظام تعلیم و تربیت در خدمات‌رسانی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، گفت: ظرفیت کانون قلم چی در خدمت به دانش آموزان با نیاز‌های ویژه گامی مؤثر در توسعه عدالت آموزشی است.

وی تأکید کرد: انعقاد تفاهم نامه مابین اداره آموزش وپرورش استثنایی استان و بنیاد قلم چی نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده نظام تعلیم و تربیت دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در استان است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان همچنین خاطرنشان کرد: مشارکت این بنیاد در تکمیل مدارس نیمه تمام حوزه استثنایی می‌تواند نقش مهی در نهضت توسعه فضا‌های آموزشی در دولت چهاردهم در راستای ارتقای کیفیت آموزشی ایفا کند.

کانون هیچ محدودیتی در حمایت از دانش آموزان با نیاز‌های ویژه ندارند

صلاح الدین اصلانی مسئول نمایندگی قلم چی شهرستان سنندج نیز در ادامه این نشست گفت: دانش آموزان با نیاز‌های ویژه دارای آسیب بینایی، دارای آسیب شنوایی و معلولین جسمی حرکتی سطح استان، همانند سایر دانش آموزان می‌توانند از خدمات بورسیه بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: همه این دانش آموزان بویژه دانش آموزان پایه دوازدهم بدون داشتن شرایطی خاص تحت پوشش قرار گرفته و می‌توانند از خدمات بورسیه به صورت رایگان استفاده کنند.

اصلانی به وظیفه انسانی ومسئولیت اجتماعی در خدمت به این دانش آموزان اشاره و بیان کرد: بنیاد قلم چی در راستای گسترش دانش و آموزش، برقراری عدالت و فرصت‌های برابر آموزشی خدمات خاص برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه ارائه می‌دهد.

وی افزود: از جمله این خدمات می‌توان به مشاوره و برنامه ریزی‌های ویژه، تهیه و ضبط فایل‌های صوتی آزمون ها، اهداء کتاب رایگان و حمایت از دانش آموزان کم بضاعت اشاره کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: خدمات بورسیه بنیاد قلم چی بدون هیچ محدودیتی به دانش آموزان با نیاز‌های ویژه استان ارائه می‌شود وهر دانش آموزی که از طرف بهزیستی یا آموزش وپرورش استثنایی استان معرفی شود تحت پوشش این بنیا قرار می‌گیرد.

وی افزود: بنیاد قلم چی تا کنون در بهره برداری از ۲۴ مدرسه در استان مشارکت داشته و در حال حاضر در ساخت ۶ مدرسه نیمه کاره دیگر نیز مشارکت دارد.

اصلانی در پایان با اشاره به آمادگی این بنیاد برای اهداء کتاب به کتابخانه‌های مدارس استثنایی استان گفت: به همت کانون قلم چی طی هفته گذشته هشت هزار و ۷۲ جلد کتاب با ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در ۵۴ کتاب خانه عمومی استان توزیع شد.