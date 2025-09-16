فرمانده انتظامی مازندران از کشف مزرعه بیت کویین حاوی ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در شهرستان جویبار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت استخراج ارز دیجیتال در شهرستان جویبار، موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی ماموران توانستند محل فعالیت استخراج ارز دیجیتال که در شهرک صنعتی بوده شهرستان جویبار را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران گفت: با هماهنگی قضایی و در عملیاتی ضربتی محل استخراج ارز دیجیتال مورد بازرسی قرار گرفت که ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز و غیر فعال قاچاق کشف شد.

سردار مفخمی با بیان اینکه متهم ساکن تهران می‌باشند و با تشکیل پرونده به مرجع فضائی معرفی شد، گفت: برابر نظر کارشناسان، ارزش دستگاه‌های مکشوفه بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال برآورد شد.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، بیت کوین
