باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی ـ نشست طرح «نشان‌دار کردن مالیات» شهرستان گرگان با حضور اصناف، نمایندگان کانون‌های صنفی و مشاغل مختلف برگزار شد.

علی نصیبی، فرماندار گرگان در این نشست اظهار کرد: بر اساس قانون، پرداخت مالیات تکلیف همه اصناف و مشاغل است، اما طرحی که در دستور کار قرار گرفته این امکان را فراهم می‌کند که مؤدیان مالیاتی با انتخاب پروژه‌های مشخص، مالیات پرداختی خود را به اجرای طرح‌های حیاتی و ضروری شهرستان و استان اختصاص دهند.

وی افزود: در حال حاضر شش پروژه برای شهرستان گرگان در این طرح پیش‌بینی شده است. هرچند انتخاب پروژه‌ها از سوی مرکز انجام شده و اگر این اختیار در سطح شهرستان بود، احتمالاً پروژه‌های جذاب‌تری انتخاب می‌کردیم، اما تلاش خواهیم کرد در سال آینده با هماهنگی‌های بیشتر، طرح‌های متناسب‌تر با نیاز‌های مردم گرگان تعریف شود.

نصیبی با اشاره به اهمیت شفافیت در اجرای این طرح تأکید کرد: هدف ما این است که مالیات پرداختی کسبه و مشاغل در وهله نخست برای پروژه‌های خود شهرستان گرگان هزینه شود و پس از آن به خزانه و سایر امور اختصاص یابد. به‌روشنی می‌گوییم باید پول گرگان در گرگان خرج شود.

فرماندار گرگان همچنین با بیان اینکه نقد‌ها و دغدغه‌های عمومی از جمله موضوعات مربوط به آب و برق پذیرفته و شنیده می‌شود، خاطرنشان کرد: همه ما در این جامعه زندگی می‌کنیم و در جریان مشکلات هستیم، اما انتظار داریم با همکاری اصناف، کانون وکلا، نظام پزشکی و دیگر نهادها، بتوانیم از ظرفیت مالیات برای توسعه شهرستان بهره‌مند شویم.