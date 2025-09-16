سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: ایجاد گذر گردشگری در سنندج می‌تواند ضمن حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی-  پویا طالب‌نیا  در دیدار شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج بیان کرد: شهر سنندج به دلیل برخورداری از ضوابط ویژه و پیچیدگی‌های تاریخی نیازمند رویکردی خاص در مدیریت شهری است و تاسیس «شهرداری بافت تاریخی» می‌تواند گامی مهم در راستای حفاظت و احیای بنا‌ها و محوطه‌های ارزشمند این شهر به شمار آید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به ضرورت تعامل نهادی میان میراث‌فرهنگی و شهرداری افزود: با هم‌افزایی و تفاهم بین‌اداری می‌توان شاهد اقدامات ملموس و اثرگذاری در حوزه میراث و گردشگری بود که نه تنها برای مردم کردستان بلکه برای همه ملت ایران ارزش‌آفرین خواهد بود.

وی به ظرفیت‌های هویتی و فرهنگی سنندج اشاره کرد و یادآور شد: در روز ثبت سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» می‌توان این استان را به عنوان دبیرخانه گردشگری رویدادمحور کشور معرفی و جایگاه آن را در سطح ملی تثبیت کرد.

طالب‌نیا عنوان کرد: این عنوان باید در زندگی فرهنگی و اجتماعی شهروندان نمود پیدا کند و با حمایت شهرداری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تبدیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از امضای تفاهم‌نامه با شهرداری سنندج در خصوص انجام مطالعات بافت تاریخی خبر داد و گفت: ایجاد گذر گردشگری در این شهر می‌تواند ضمن حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک کند.

وی همچنین با یادآوری جایگاه «قلعه حسن‌آباد» به عنوان نماد هویتی سنندج اظهار کرد: انتظار می‌رود شهرداری در کنار میراث‌فرهنگی، با همکاری و حمایت اجرایی زمینه حفاظت و احیای این اثر ارزشمند را فراهم آورد تا تحولی ویژه در حوزه هویت شهری رقم بخورد.

برچسب ها: کردستان ، میراث فرهنگی. ، گذر گردشگران
خبرهای مرتبط
گردشگری پیشران توسعه کردستان است
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
پلمب خانه‌مسافر غیرمجاز در بانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
آخرین اخبار
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای آغاز مدارس
بازداشت ۲ نفر در خصوص حادثه تیراندازی معدن طلای سقز