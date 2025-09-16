باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- پویا طالب‌نیا در دیدار شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج بیان کرد: شهر سنندج به دلیل برخورداری از ضوابط ویژه و پیچیدگی‌های تاریخی نیازمند رویکردی خاص در مدیریت شهری است و تاسیس «شهرداری بافت تاریخی» می‌تواند گامی مهم در راستای حفاظت و احیای بنا‌ها و محوطه‌های ارزشمند این شهر به شمار آید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به ضرورت تعامل نهادی میان میراث‌فرهنگی و شهرداری افزود: با هم‌افزایی و تفاهم بین‌اداری می‌توان شاهد اقدامات ملموس و اثرگذاری در حوزه میراث و گردشگری بود که نه تنها برای مردم کردستان بلکه برای همه ملت ایران ارزش‌آفرین خواهد بود.

وی به ظرفیت‌های هویتی و فرهنگی سنندج اشاره کرد و یادآور شد: در روز ثبت سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» می‌توان این استان را به عنوان دبیرخانه گردشگری رویدادمحور کشور معرفی و جایگاه آن را در سطح ملی تثبیت کرد.

طالب‌نیا عنوان کرد: این عنوان باید در زندگی فرهنگی و اجتماعی شهروندان نمود پیدا کند و با حمایت شهرداری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط به برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تبدیل شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از امضای تفاهم‌نامه با شهرداری سنندج در خصوص انجام مطالعات بافت تاریخی خبر داد و گفت: ایجاد گذر گردشگری در این شهر می‌تواند ضمن حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک کند.

وی همچنین با یادآوری جایگاه «قلعه حسن‌آباد» به عنوان نماد هویتی سنندج اظهار کرد: انتظار می‌رود شهرداری در کنار میراث‌فرهنگی، با همکاری و حمایت اجرایی زمینه حفاظت و احیای این اثر ارزشمند را فراهم آورد تا تحولی ویژه در حوزه هویت شهری رقم بخورد.