رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند

رئیس قوه قضاییه گفت: اکثریت مسئولان و حتی کارکنان بنیاد شهید، از خانواده‌های معظم شهدا هستند؛ این یک ویژگی ممتاز و فرصتی است برای این بنیاد که از همه جهات در میان دستگاه‌های حکومتی به یک الگو و اسوه تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با حضور در بنیاد شهید و امور ایثارگران، با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس اخیر ملت ایران در فضایی صمیمی دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه طی سخنن کوتاهی در این دیدار، مقام همه شهدای ایران اسلامی از جمله شهدای جنگ تحمیلی اخیر را رفیع و منیع دانست و از خداوند متعال علو درجات این شهدا و حشر آنان با شهدای کربلا را مسئلت کرد.

خانواده‌های معظم شهیدان والامقام شادمانی، باباخانی، عباسی، خاکساری، یونسی، رسولی، باکویی و شیرازی در این دیدار صمیمی حضور داشتند.

در جریان این دیدار، خانواده‌های معظم شهیدان دفاع مقدس اخیر ملت ایران، پیشنهادات و درخواست‌هایی برای شناساندن شهدای اخیر کشور به جهانیان و نمایان کردن هر چه بیشتر چهره جنایتکار رژیم صهیونیستی داشتند که رئیس قوه قضاییه با این پیشنهادات موافقت کرد و اعلام داشت که مراتب امر برای تحقق این منظور به بخش‌های ذی‌صلاح از جمله ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ابلاغ خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه حضور خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران در جلسه شورای معاونین این بنیاد حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به ارج و قرب مقام شهید نزد خداوند و ارزش خدمت به خانواده‌های معظم شهدا اظهار کرد: شهادت یک فوز عظیم و اشرف‌الموت است؛ شهید نزد خداوند روزی می‌خورد و ارزش و جایگاه والایی دارد؛ به تبع آن، خانواده‌های معظم شهدا و شما خادمان آنها نیز از اجر و ثواب فوق‌العاده‌ای برخوردارید.

رئیس قوه قضاییه، خانواده معظم شهدا را دلسوزترین اشخاص برای پیشرفت و تعالی نظام و کشور دانست و بیان داشت: آنطور که مطلع شدم اکثریت مسئولان و حتی کارکنان بنیاد شهید، از خانواده‌های معظم شهدا هستند؛ این یک ویژگی ممتاز است و فرصتی است برای این بنیاد که از همه جهات در میان دستگاه‌های حکومتی به یک الگو و اسوه تبدیل شود؛ شما به عنوان اعضای خانواده‌های معظم شهدا و خادمان مکتب شهادت باید سرلوحه دستگاه‌های حکومتی دیگر در مردمداری و تکریم ارباب رجوع باشید؛ شما باید در اِتقان و تسریع امور و پیشبرد امورات ارباب رجوع خود، ممتاز و سرآمد باشید؛ این امر خودش به منزله ترویج مکتب والای شهادت است؛ این امر بیانگر آن است که خانواده‌های معظم شهدا و خادمان مکتب شهادت، از دلسوزترین و کارآمدترین نیرو‌های کشور هستند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل جمعیتی متشکل از خانواده‌های معظم شهدا که شاغل در دستگاه‌های اداری هستند تصریح کرد: حقیقتاً جا دارد کلیه‌ی شاغلان در دستگاه‌های حکومتی و دولتی که عضوی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران هستند، جمعیتی منسجم را تشکیل دهند و جمعیت مزبور، مُتولی ایجاد تحول در همه دستگاه‌های حکومتی و دولتی شود؛ تحول از بابِ خدمت بیشتر به مردم؛ تحول از بابِ اجرای مطلوب‌تر و دقیق‌تر قوانین و قس‌علیهذا...؛ اعتقاد داریم که خانواده معظم شهدا، از دلسوزترین اقشار جامعه نسبت به نظام و کشور هستند و آنها هستند که می‌توانند از پیشرانان تحول و تعالی در کشور باشند.

رئیس عدلیه بر اجرایی شدن تمامی مفاد تفاهم‌نامه منعقده میان قوه قضاییه و بنیاد شهید تاکید کرد و گفت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا کلیه‌ی مفاد تفاهم‌نامه منعقده میان قوه قضاییه و بنیاد شهید، اجرایی شود و هر بند و مفادی از این تفاهم‌نامه که به مرحله اجرایی نرسیده است را به ما گوشزد کنید تا نسبت به عملیاتی شدنش، جهد به خرج دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر اجرای بدون تنازل کلیه‌ی قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران، تاکید کرد و اظهار داشت: تاکید مؤکد ما آن است که کلیه‌ی قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران، باید به صورت کامل و جامع و بدون تنازل، اجرایی شوند؛ فلذا چنانچه قانونی در این زمینه وجود دارد که بر زمین مانده است را به ما منتقل کنید تا ما پیگیری‌های مقتضی را برای اجرایی شدنش به عمل آوریم.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیز خود را مکلف می‌داند که بیش از همه دستگاه‌ها ملتزم به قانون باشد؛ در همین راستا ما به اجرای بدون تنازل قوانین در حوزه‌های مرتبط با شهدا، جانبازان و ایثارگران التزام داریم؛ بر همین اساس، بر اجرای مواد ۸۷ و ۹۱ قانون برنامه ششم که در برنامه هفتم نیز تمدید شده و مختصِ امتیازات ایثارگران است اصرار داریم و در این زمینه برای فراهم آوردن مقدمات اجرای قانون مزبور، تلاش‌های مجدانه‌ای را صورت داده‌ایم و همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

