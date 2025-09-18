رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ قیمت منطقی هرکیلو قارچ برای مصرف کننده در خرده فروشی‌ها را ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: از ابتدای سال تولیدکنندگان با چالش های متعدد توقف بار توسط کامیونداران، قطعی برق، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اخراج کارگران اتباع روبرو بودند که همه این مسائل بر تولید اثر گذار بوده است.

به گفته وی، عرضه کنونی قارچ تهران از ۶۰ تن به ۳۰ تن در روز رسیده که در نهایت کاهش عرضه در برابر تقاضا منجر به سوء استفاده برخی واحدهای صنفی در فروش قارچ شد به طوریکه هرکیلو قارچ را تا ۲ برابر قیمت مصوب عرضه کردند.

 رجبی قیمت مصوب هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و در خرده فروشی ها ۱۷۰ تا ۱۸۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: فروش با نرخ های بالاتر گرانفروشی است، همچنین با بهبود نسبی تولید و توزیع قارچ به ۴۵ تن در تهران دیگر نباید شاهد نوسان قیمت در بازار باشیم.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ ادامه داد: برآوردهای اولیه برآن بود که امسال تولید قارچ به بالای ۲۲۰ هزارتن برسد، اما اکنون پیش بینی می شود که تا پایان سال تولید به ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتن برسد. گفتنی است با بهبود شرایط آب و هوایی توزیع روزانه قارچ تهران به ۶۰ تن می رسد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت: با آغاز صادرات پیش بینی می شود که به طور متوسط روزانه ۲۰ تن قارچ به بازارهای هدف صادر شود.

 

برچسب ها: قیمت قارچ ، تولید قارچ ، صادرات قارچ
خبرهای مرتبط
قیمت منطقی هرکیلو قارچ ۲۰۰ هزارتومان/تولید قارچ به ۲۲۰ هزارتن می‌رسد
۲ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی قارچ در سطح کشور داریم
قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۵۰ هزارتومان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
علت معطلی کامیون‌های وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
سونامی رکود در بازار خودرو
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
آخرین اخبار
اصناف و مشاغل صاحب تسهیلات جدید مالیاتی می شوند
حداکثر قیمت هرکیلو قارچ برای مصرف کننده ۱۸۵ هزارتومان
افزایش ظرفیت سرمایه در صنعت پتروشیمی از طریق تنوع سازی سبد سرمایه گذاری
حذف سوداگران از بازار مسکن از طریق اتصال بانک مرکزی به سامانه املاک واسکان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
۶۰ درصد سپرده‌های بانکی ایران در تهران است
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
هشدار سطح نارنجی برای بارش باران در سواحل شمالی
۴۰ درصد راه‌های روستایی کشور در مسیر فرسودگی
سونامی رکود در بازار خودرو
نصب و راه‌اندازی پست سیار ۶۳/۲۰ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای تأمین برق پایدار جاجرود و پردیس
انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟
قیمت منطقی خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان
علت معطلی کامیون‌های وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
ضرورت واردات یک میلیون و ۲۵۰ هزارتن برنج تا پایان سال
آغاز مزایده ۶ هزار میلیاردی کالای تملیکی با عرضه خودروی داخلی و خارجی
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کشاورزی در ۴ ماهه نخست امسال
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در آستانه کمیسیون نوزدهم
دستورالعمل ناظر بر «حساب امانی و خدمات بانکی مرتبط با آن» به شبکه بانکی ابلاغ شد
کاهش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ابتدای هفته آینده
علت گرانی مرغ گرمای هوا بود
تولید شیرخام به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه
اختصاص ۱۱ همت منابع صندوق ملی مسکن به تکمیل زیرساخت‌های آب و برق سایت‌های مسکونی
شناسنامه دار شدن برنج کیفی راهی برای کاهش قیمت از مزرعه تا سفره
ساعت شروع کار ادارت اعلام شد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
تلاش دولت برای ورود نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی طی هفته‌های آتی
تسهیل تجارت و سرمایه گذاری مشترک بین ایران و افغانستان
آغاز ثبت سفارش حبوبات سهمیه فصل پاییز از ۲۹ شهریور