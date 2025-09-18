باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: از ابتدای سال تولیدکنندگان با چالش های متعدد توقف بار توسط کامیونداران، قطعی برق، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اخراج کارگران اتباع روبرو بودند که همه این مسائل بر تولید اثر گذار بوده است.

به گفته وی، عرضه کنونی قارچ تهران از ۶۰ تن به ۳۰ تن در روز رسیده که در نهایت کاهش عرضه در برابر تقاضا منجر به سوء استفاده برخی واحدهای صنفی در فروش قارچ شد به طوریکه هرکیلو قارچ را تا ۲ برابر قیمت مصوب عرضه کردند.

رجبی قیمت مصوب هرکیلو قارچ سرمزرعه را ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و در خرده فروشی ها ۱۷۰ تا ۱۸۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: فروش با نرخ های بالاتر گرانفروشی است، همچنین با بهبود نسبی تولید و توزیع قارچ به ۴۵ تن در تهران دیگر نباید شاهد نوسان قیمت در بازار باشیم.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ ادامه داد: برآوردهای اولیه برآن بود که امسال تولید قارچ به بالای ۲۲۰ هزارتن برسد، اما اکنون پیش بینی می شود که تا پایان سال تولید به ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزارتن برسد. گفتنی است با بهبود شرایط آب و هوایی توزیع روزانه قارچ تهران به ۶۰ تن می رسد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات قارچ گفت: با آغاز صادرات پیش بینی می شود که به طور متوسط روزانه ۲۰ تن قارچ به بازارهای هدف صادر شود.