نیروی هوایی ایالات متحده عملیات تغییرات گسترده و امنیتی روی هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ اهدایی از سوی قطر را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی هوایی ایالات متحده به طور رسمی پروژه عظیم بازسازی و ارتقای امنیتی «هواپیمای بوئینگ ۷۴۷» که پیشتر توسط دولت قطر به رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هدیه شده بود، را کلید زد. هدف نهایی از این تغییرات، تبدیل این هواپیما به یک سامانه پروازی امن و مطمئن برای جابجایی مقامات عالی‌رتبه دولت فدرال است.

به گزارش «سی ان ان»، یک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا تأیید کرد که کلیه جزئیات این پروژه، از جمله شرکت‌های پیمانکار، مشخصات فنی تغییرات و برنامه زمانی دقیق، به دلایل امنیتی جزء اطلاعات طبقه‌بندی‌شده محسوب می‌شوند.

این سخنگو در توضیح ضرورت این اقدام گفت: «این یک روند غیرمعمول نیست. تبدیل یک هواپیمای دست دوم که از یک دولت خارجی -حتی اگر متحد باشد- دریافت شده، به یک وسیله نقلیه امن برای مقامات آمریکایی، مستلزم اجرای تدابیر امنیتی استثنایی و بی‌نظیر است.»

پیشتر شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی افشا کرده بود که این فرآیند صرفاً یک «بازسازی» معمولی نیست، بلکه در عمل، ساخت مجدد کامل هواپیما از درون است. بر این اساس، کارشناسان امنیتی آمریکا ملزم هستند تا تقریباً تمامی قطعات هواپیما را از هم جدا کرده و کلیه سامانه‌های الکترونیکی و تجهیزات داخلی آن را خارج نمایند. سپس، تجهیزات پیشرفته ارتباطی، دفاعی و حفاظتی ساخت آمریکا که عاری از هرگونه آسیب‌پذیری یا ابزار جاسوسی احتمالی هستند، در آن نصب خواهد شد.

اگرچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این تمایل خود را برای استفاده از این هواپیما به عنوان «ایر فورس وان جدید» اعلام کرده بود، اما تصمیم نهایی در این مورد هنوز به صورت رسمی اتخاذ نشده است. آنچه تاکنون به عنوان ماموریت اصلی این هواپیما اعلام شده، «حمل مقامات اجرایی» شامل معاون رئیس جمهور، وزرای کابینه و فرماندهان ارشد نظامی است.

تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، هزینه پیش‌بینیشده برای این پروژه عظیم را کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار عنوان کرده که در مقایسه با هزینه خرید و آماده‌سازی یک هواپیمای نو اختصاصی برای رئیس جمهور، رقم بسیار کمتری است. با این حال، مدت زمان دقیق انجام این کار هنوز نامشخص است. به گفته برخی مقامات بازنشسته نظامی، این جدول زمانی بسته به میزان تغییرات مورد نیاز، می‌تواند از چند ماه تا دو سال متغیر باشد.

منبع: سی ان ان