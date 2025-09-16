معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اعلام کرد: ۳۱ هزار مورد حیوان گزیدگی از سال گذشته تا کنون در خوزستان زیر مجموعه دانشگاه ثبت شده که جهش ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.

 باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهرداد شریفی اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون ۳۱ هزار مورد حیوان گزیدگی از جمله سگ و گربه در خوزستان ثبت شده که بالغ بر ۲۱ هزار مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ و ۱۰ هزار مورد در پنج ماه امسال به ثبت رسیده است.

وی افزود: آمار گزش حیوانات ولگرد در کشور رشد ۵۰ درصدی اما در خوزستان رشد ۱۰۰ درصدی طی سال گذشته داشته و امسال نیز با توجه به آمار ،وضعیت خوبی پیش بینی نمی شود.

شریفی ادامه داد: سال گذشته سه مورد هاری در شهرستان های استان گزارش شده که یا به موقع مراجعه نکردند یا اصلا مراجعه ای نداشتند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هزینه تزریق واکسن هاری برای هر گزش ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان بدون در نظر گرفتن هزینه های پزشکی و مراقبت های بعدی به صورت رایگان در مراکز مربوطه انجام می شود.

وی اظهار کرد: در هر شهرستان یک مرکز گزش و در اهواز بیمارستان های ابوذر و رازی به صورت ۲۴ ساعته، اقدامات لازم را انجام می دهند.

شریفی توصیه کرد: هر فردی که مورد گزش و حتی خراش حیوانات ولگرد و خانگی قرار می‌گیرد در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز درمانی برای تزریق واکسن و سرم مراجعه کند و شستن محل گزش به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نیز صورت می‌گیرد و در صورت که زخم عمیق نباشد نباید پانسمان صورت گیرد مگر با تجویز پزشک ، چون هاری یک ویروس بی هوازی است و در صورت پانسمان سرعت تکثیر ویروس، افزایش خواهد یافت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: با توجه به اینکه کمیته جمع آوری حیوانات ناقل بیماری مانند سگ های بدون صاحب، به عهده شهرداری‌ها در حوزه شهری و دهیاری‌ها و بخشداری ها در حوزه روستایی است در نتیجه باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند که پیشگیری از حیوان گزیدگی و بیماری هاری صورت گیرد در غیر این صورت زنگ خطر افزایش موارد این بیماری در آینده وجود دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا طی چند روز اخیر نشست‌هایی با معاون دادستان در حقوق عامه و شهرداران هشت منطقه و همچنین در استانداری با موضوع چالش های حوزه سلامت در مورد حیوان گزیدگی برگزار و تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش یک کودک ۱۱ ساله مسجدسلیمانی، طی هفته جاری در اثر حمله سگ های ولگرد جان باخت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حیوان گزیدگی ، سگ گزیدگی
