رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بهترین تبلیغ برای وقف این است که موقوفه را دقیق حفظ بکنیم، آن را مولدسازی کنیم و منافعش را افزایش بدهیم.

حجت‌السلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سوال که چه مشوق‌هایی برای ترغیب نسل جوان و سرمایه‌گذاران جدید وقف در نظر گرفته شده؟ گفت: واقف بر اساس نیت مالی را وقف می‌کند. اصل هم بر این است که واقف تولیت وقف خود را برعهده بگیرد. یعنی مال خودش را مولدسازی کند و درآمد حاصل از آن را برای که نیتی که کرده، هزینه کند. کار سازمان اوقاف این است که موقوفات بلامتولی یا مشمول التولیه را بر اساس وقف‌نامه موجود، بر اساس همان کاری که تولیت می‌کند، انجام دهد. اگر ما موقوفه را دقیق حفظ بکنیم، آن را مولدسازی کنیم، منافعش را افزایش بدهیم و اجرای نیت بر اساس وقف‌نامه صورت بگیرد، بهترین نوع تبلیغ برای وقف است.

حجت‌السلام خاموشی در پاسخ به این پرسش که دقیقاً چه موقوفاتی بلااستفاده شده‌اند و نمی‌توان طبق نیت واقف عمل کرد؟ توضیح داد: هر زمان که غبار تاریخ بر جریان موقوفات حاکم شده باشد، باید طبق نزدیک‌ترین نیت واقف عمل کرد. مثلاً زمانی واقف نیت کرده بود که یک زمینی در خارج از شهر و در دهه آخر محرم صرف پختن نذری شود. در حالی که اکنون این زمین در داخل شهر افتاده و امکان اجرای نیت وجود ندارد. در اینجا باید طبق نزدیک‌ترین نیت واقف عمل کرد.

نماینده ولی فقیه در پاسخ به این سوال که مردم چطور مطمئن شوند نیت‌شان در جای صحیح اجرا می‌شود؟ گفت: وقتی سازمان اوقاف از اسناد تاریخی و تبدیل سند دست‌نویس به سند منگوله‌دار دفاع می‌کند، یعنی از شفافیت مالی سازمان دفاع می‌کند. اگر دعاوی حقوقی صورت بگیرد، ما در محاکم از آنها دفاع می‌کنیم. اکنون ما در اجرای نیت تابلو نصب می‌کنیم و می‌گوییم چنین کار از فلان موقوفه تامین می‌شود.

رئیس سازمان اوقاف به مردم پیشنهاد کرد به سراغ وقف پول بروند؛ چون زمین و ساختمان در دست مردم نیست. به گفته او، دیگر کسی پیدا نمی‌شود که ده‌ها هزار هکتار زمین برای وقف داشته باشد. بنابراین، چنین سرمایه‌هایی کم است، که بهتر است مردم به سمت وقف پول سوق پیدا کنند. در وقف پول هرکس می‌تواند حساب بانکی باز کند و ماهی ۵۰۰ هزار تومان واریز کند. بنابراین، این حساب، حساب موقوفه می‌شود و اختیار آن یا در دست فرد یا موقوفه قرار می‌گیرد.

حجت‌السلام خاموشی در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلیل، وقف پول فرصتی را برای واقفان خرد فراهم کرده است. در این وقف عین پول باقی می‌ماند و سود حال از آن صرف اجرای نیت خواهد شد. البته بنده تورم هم لحاظ خواهم کرد، تا بتوان ارزش پول را حفظ کرد.