رئیس‌جمهور ونزوئلا، با هشدار به آمریکا درباره اقدامات نظامی در دریای کارائیب، اعلام کرد که کشورش با ۲.۵ میلیون نیرو آماده مبارزه مسلحانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کشورش به اندازه کافی برای یک مبارزه مسلحانه آماده است، در صورتی که به دلیل اقدامات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، این امر ضروری شود.

مادورو در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در کاراکاس، پایتخت این کشور، تاکید کرد که ۲.۵ میلیون سرباز و نیروی مسلح در سراسر ونزوئلا، مسئول دفاع از کشور هستند.

وی افزود: «اگر مجبور به انجام یک مبارزه مسلحانه شویم، به اندازه کافی آماده‌ایم.» مادورو همچنین به تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای مرتبط ساختن کشورش با باند‌های مواد مخدر اشاره کرد و گفت که او اطلاعات نادرستی در این زمینه ارائه می‌دهد.

اظهارات مادورو همزمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا صورت می‌گیرد. واشنگتن اخیرا اعلام کرده بود که برای مبارزه با قاچاق بین‌المللی مواد مخدر، کشتی‌های جنگی به منطقه دریای کارائیب اعزام کرده است و ترامپ نیز مادورو را به مدیریت شبکه قاچاق مواد مخدر متهم کرده است.

همچنین، واشنگتن پاداش مالی برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری مادورو شود را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. مادورو پیش از این نیز استقرار ۸ کشتی و یک زیردریایی آمریکایی در نزدیکی ونزوئلا در دریای کارائیب را یک تهدید  دانسته بود.

منبع: آناتولی

