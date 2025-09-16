رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید تمام اعضای باشگاه فوتبال الهلال غزه را به شهادت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا حامد، خبرنگار نشریه مارکا امروز (سه‌شنبه) از شهادت هر ۸ بازیکن جوان آکادمی فوتبال الهلال غزه به دست اسرائیل خبر داد.

رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه در عرض ۲۳ ماه ۴۰۷ فوتبالیست فلسطینی را به شهادت رسانده است.

این اولین جنایت اسرائیل در یک باشگاه فوتبال غزه نیست، چون هفته گذشته هم اعلام شد ۱۰ هم‌تیمی زیر ۱۸ سال از آکادمی فوتبال المحترفین در شهر غزه همگی توسط اسرائیل به شهادت رسیدند.

خبرنگار نشریه اسپانیایی می‌نویسد که باشگاه الهلال غزه با بمباران اسرائیل با خاک یکسان شده است.

لیلا حامد می‌گوید که یک نسل کامل از فوتبالیست‌ها، یک دوران کودکی کامل، جلوی چشمان دنیا به قتل می‌رسند در حالی که فیفا سکوت کرده است.

منبع: فارس