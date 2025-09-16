باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا صهیونیست‌ها در حال ترک فلسطین اشغالی هستند؟ + فیلم

دنیای خیالی که غاصبین فلسطین برای خود ترسیم کرده بودند، دیگر رنگ باخته و موج مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی رشد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست ها که فلسطین را سرزمین موعود خود میدانند، بر خلاف رویاپردازی های سابق خود که به دنبال آرامش در یک سرزمین غصبی بودند، اکنون به فکر ترک دائمی آن هستند.

 

