نخستین میزبانی تیم فوتبال زنان پرسپولیس به یاد نخستین قهرمانی

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس اعلام کرد، بانوان سرخپوش فوتبال ایران، روز جمعه از ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهید کاظمی، نخستین میزبانی خود در رقابت‌های لیگ برتر را انجام خواهند داد.

این پیکار بین دو تیمی خواهد بود که سابقه رویارویی با یکدیگر را دارند. دو تیم سال گذشته سه بار پیکار داشتند که در جریان آن، برتری با پرسپولیس بوده است.

تیم زنان پرسپولیس، پرگل‌ترین پیروزی خود در دیدار‌های رسمی را تاکنون مقابل فراایساتیس داشته است. این مساله به ۱۶ آذرماه سال قبل بازمی‌گردد، وقتی در شیراز به پیروزی ۵ بر صفر دست یافتند.

دو تیم دیگر بار و در دور برگشت مرحله گروهی مسابقه دادند و این بار فراایساتیس با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

پرسپولیس و فراایساتیس، آخرین بار در ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ و در فینال مسابقات، مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که پیروزی ۳ بر یک، خاطره نخستین قهرمانی را به یادگار گذاشت.