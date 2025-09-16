دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این ملاقات که تعدادی از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز حضور داشتند، ابعاد حقوق بشری حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به کشورمان مورد بحث قرار گرفت و ضرورت جدیت سازمان ملل در متوقف ساختن جنایات این رژیم و مقابله با تجاوزات مکرر آن از سوی مقام ایرانی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین حملات کورکورانه رژیم به اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز رسانه‌ای و کشتار‌های هدفمند و جمعی، مانند حمله به تمامی اعضای یک خانواده مورد اشاره قرار گرفت و خانواده‌های شهدا نیز مطالبه خود از سازمان ملل و مقامات حقوق بشری بین‌المللی در رساندن صدای قربانیان به جهانیان را گوشزد کردند.

سراج در این دیدار اظهار داشت: «سکوت سازمان ملل در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی یا استفاده از جملات مبهم در اشاره به این جنایات، فضا را برای گستاخی و بی‌پروایی این رژیم در نقض گسترده‌تر حقوق بشر بازتر خواهد ساخت. اگر این سکوت و استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری وجود نداشت، ایران و قطر به‌عنوان هفتمین و هشتمین کشور‌های منطقه مورد تجاوز قرار نمی‌گرفتند و حریم هوایی آنها نقض نمی‌شد.»

دبیر ستاد عالی حقوق بشر کشورمان همچنین تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای ارتقای حقوق مردم خود تلاش کرده و رویکرد پیشرویی را در این حوزه در دستور کار داشته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در ایام حمله غیرقانونی رژیم اسرائیل به ایران، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت و جان مردم، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و حتی مراقبت از زندانیان – پس از حمله به زندان اوین – به کار گرفتند و مردم ایران نیز همبستگی بی‌سابقه‌ای را با یکدیگر به نمایش گذاشتند که حامل پیام مهمی به جهانیان بود.»

در این ملاقات همچنین آخرین تحولات مربوط به همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و دفتر کمیسر عالی بررسی شد و اقدامات در جهت کاهش مجازات اعدام، به‌ویژه در حوزه تقنینی و کسب رضایت اولیای دم، مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: ایرنا