دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد

دبیر ستاد عالی حقوق بشر که به‌منظور شرکت در شصتمین نشست شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرده است، در دیدار با معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد که سکوت سازمان ملل یکی از دلایل جسارت رژیم اسرائیل در نقض حاکمیت کشور‌های منطقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این ملاقات که تعدادی از خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان نیز حضور داشتند، ابعاد حقوق بشری حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به کشورمان مورد بحث قرار گرفت و ضرورت جدیت سازمان ملل در متوقف ساختن جنایات این رژیم و مقابله با تجاوزات مکرر آن از سوی مقام ایرانی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین حملات کورکورانه رژیم به اماکن مسکونی، بیمارستان‌ها، مراکز رسانه‌ای و کشتار‌های هدفمند و جمعی، مانند حمله به تمامی اعضای یک خانواده مورد اشاره قرار گرفت و خانواده‌های شهدا نیز مطالبه خود از سازمان ملل و مقامات حقوق بشری بین‌المللی در رساندن صدای قربانیان به جهانیان را گوشزد کردند.

سراج در این دیدار اظهار داشت: «سکوت سازمان ملل در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی یا استفاده از جملات مبهم در اشاره به این جنایات، فضا را برای گستاخی و بی‌پروایی این رژیم در نقض گسترده‌تر حقوق بشر بازتر خواهد ساخت. اگر این سکوت و استاندارد‌های دوگانه حقوق بشری وجود نداشت، ایران و قطر به‌عنوان هفتمین و هشتمین کشور‌های منطقه مورد تجاوز قرار نمی‌گرفتند و حریم هوایی آنها نقض نمی‌شد.»

دبیر ستاد عالی حقوق بشر کشورمان همچنین تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران همواره در راستای ارتقای حقوق مردم خود تلاش کرده و رویکرد پیشرویی را در این حوزه در دستور کار داشته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در ایام حمله غیرقانونی رژیم اسرائیل به ایران، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت و جان مردم، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و حتی مراقبت از زندانیان – پس از حمله به زندان اوین – به کار گرفتند و مردم ایران نیز همبستگی بی‌سابقه‌ای را با یکدیگر به نمایش گذاشتند که حامل پیام مهمی به جهانیان بود.»

در این ملاقات همچنین آخرین تحولات مربوط به همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و دفتر کمیسر عالی بررسی شد و اقدامات در جهت کاهش مجازات اعدام، به‌ویژه در حوزه تقنینی و کسب رضایت اولیای دم، مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: سازمان ملل ، ستاد حقوق بشر
خبرهای مرتبط
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
فرستاده سازمان ملل: چرخه تشدید درگیری بین اسرائیل و یمنی‌ها باید پایان یابد
لوکزامبورگ هم فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
واکنش اسرائیل به گزارش سازمان ملل درباره نسل‌کشی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
هوای تهران آلوده است
آخرین اخبار
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
اعلام نتایج آزمون کتبی کارشناسی رسمی معوق سال ۱۴۰۲
قتل یک جوان طی درگیری خانوادگی در امین‌آباد ری
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی
دستور فوری برای تعیین تکلیف ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی
مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
نخستین دوره تعالی مدیران فرهنگی در خانه خلاق آینه
هوای تهران آلوده است
نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به زودی اجرا می‌شود
در جنگ ۱۲ روزه شاهد نقض حقوق بشر در ابعاد وسیع بودیم