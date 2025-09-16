شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی سهند ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی سهند یکی از محصولات شرکت سایپا است. این شرکت خودروساز به منظور تامین بازار خودرو؛ خودرو‌های متنوعی را روانه بازار کرده است. اما مدتی است این شرکت خودروساز محصولات خود را سر موعد مقرربه متقاضیان تحویل نداده و آنها را سرگردان و بلاتکلیف گذاشته است. این در حالی است که قرار بود این خودرو در اسفند ماه گذشته به خریداران تحویل داده میشد.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شذ.

متن پیام شهروندخبرنگار



اردیبهشت ۱۴۰۳ در شرکت سایپا خودرو سهند ثبت نام کردیم به امید تحویل در اسفند ماه) قیمت هر گرم طلا ۴.۴ میلیون اسفند ماه شد خبری نشد و این بی خبری تا خرداد ماه ۱۴۰۴ ادامه داشت که در این ماه پیشنهاد تعویض نوع خودرو داده شد با عدم قبول این موضوع شهریور ۱۴۰۴ دعوت نامه خودرو امد، بدون سود مشارکت، بدون دیرکرد و... هیچ کسی هم در این خصوص پاسخگو نیست.

