اعتبارات ورزشی تخصیص داده شده به اندیمشک باید جذب و عملیاتی شوند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - جهانبخش قلاوند، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاحیه چهار چمن مصنوعی و یک فضای ورزشی روباز با حضور مدیران استانی و شهرستانی، با لحنی صریح و شفاف از عملکرد ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی در حوزه آموزش، ورزش و نوسازی مدارس انتقاد کرد.

او افزود: ۱۶ پروژه آموزشی شهرستان توسط نوسازی مدارس معطل مانده است، این پولها حق مردم است و باید فوراً به مدارس و ورزش تزریق شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌های معلمان، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه ورزش و آموزش، به نکات کلیدی و هشدارآمیزی اشاره کرد و گفت: آمار سرانه ورزشی شهرستان کافی نیست با اینکه نسبت به برخی نقاط استان بهتر است، اما با نیازهای واقعی فاصله زیادی دارد بیش از یک سال است هشدار می دهم اما هنوز دستگاه های اجرایی پا به پای برنامه های شهرستان حرکت نکرده اند من نماینده مردم و صدای مردم هستم، دستگاههای اجرایی شهرستان و دولت باید پاسخگو باشند‌.

او با تأکید بر ظرفیت بالای شهرستان اندیمشک، گفت: اندیمشک قطب ورزش در کشور است و منطقه ما میدان مهم نفتی شمال خوزستان است، یک چهارم تولید منطقه نفتی مسجدسلیمان را داریم، اما به دلیل غارت سالن های ورزشی مردم و ورزشکاران ما باید برای تمرین از سالن ها و استخرهای دزفول استفاده کنند.

قلاوند از وضعیت نابسامان برخی سالن‌های ورزشی و مدارس نیز پرده برداشت و بیان کرد: سالن‌ها کپک زده‌اند، تجهیزات فرسوده‌ سلامت ورزشکاران را به خطر می اندازد، اگر تشک های آلوده و قارچ می‌زنند، چه کسی پاسخگوست؟ چرا باید سالن‌های ما این‌گونه رها شده باشند و تمام تجهیزاتشان به سرقت برود، ضرورت دارد نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی با سارقان و متخلفینی که سال ها متولی این زمین ها و سالن‌ها و استخرها بوده اند؛ برخورد کند.

او با تأکید بر اینکه از حق مردم کوتاه نخواهد آمد، گفت: اختصاص ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس و مساجد و ورزشگاه ها یک وظیفه بود نه لطف، در قالب مسئولیت های اجتماعی نفت و سایر صنایع تا چند صد میلیارد تومان امکان تعریف پروژه برای حوزه عمرانی و تجهیز هست و این حق مردم اندیمشک هست.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی همچنین از مدیران و مسئولان خواست پاسخگو باشند و تصریح کرد: تبلیغات و شعار کافی است عمل کنید اگر حمایت نکنید، پروژه‌ها روی زمین می‌مانند؛ امروز مسئولان باید پاسخگو باشند.

در پایان قلاوند گفت: من بارها این مطالب را در شورای تأمین و جلسات رسمی گفته‌ام، مشکلات شهرستان و عمران شهری وظیفه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها است و همه در برابر مردم و رسانه‌ها باید پاسخگو باشند.