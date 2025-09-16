باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارین لوپن، رئیس حزب «اجتماع ملی» فرانسه، از تصمیم امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور، برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین انتقاد کرد. او زمان این اقدام را «فاجعهبار» توصیف کرد.
لوپن اظهار داشت که این تصمیم نه بر اساس ملاحظات دیپلماتیک یا بشردوستانه، بلکه با انگیزهای صرفا انتخاباتی برای «راضی کردن بخشهایی از رایدهندگان فرانسوی» گرفته شده است.
او در ادامه با تکرار ادعاهای رژیم تروریستی اسرائیل مدعی شد: «ما همیشه از راهحل دو دولتی حمایت کردهایم. اما فاجعه در زمانبندی است. انجام این کار در حال حاضر، در واقع دادن چراغ سبز به جنبش حماس است و به آنها میگوید که ما قصد داریم به شما یک دولت با تمام توان و قدرت آن اعطا کنیم. پیامی که ارسال میشود، فاجعهبار است و امانوئل مکرون کاملاً از آن آگاه است. او این کار را به یک دلیل بسیار ساده انجام میدهد: میخواهد رأیدهندگانی را راضی کند که فکر میکند فردا در انتخابات شهرداری و پارلمان به آنها نیاز خواهد داشت.»
انتخابات شهرداری در فرانسه قرار است در مارس ۲۰۲۶ برگزار شود. علاوه بر این، بسیاری از سیاستمداران از مکرون میخواهند که با توجه به وضعیت بیثباتی سیاسی در کشور، دوباره پارلمان را منحل کرده و انتخابات جدید برگزار کند.
