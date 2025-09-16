رئیس‌جمهور گفت: مسلمانان بیدار شوند و اختلافات را کنار بگذارند و بیهوده با یکدیگر دچار تنش و دعوا نشوند، چون روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نشان داده شد که خود صهیونیست‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در پایان نشست فوق العاده سران کشور‌های اسلامی در قطر در خصوص رژیم صهیونیستی و وضعیت منطقه، گفت: روندی که اکنون در حال اتفاق افتادن است موجب می‌شود که بیشتر کشور‌های اسلامی به هم نزدیک شوند. به تدریج کشور‌های اسلامی با وجود اختلافات و تفرقه‌هایی که قبلاً میان آنها بوده و قبلاً هم [دشمنان]آگاهانه آن را دامن می‌زدند، متوجه می‌شوند که عامل اصلی خطر همان اسرائیل است.

رئیس جمهور تاکید کرد: در صورتی [دشمنان]ایران و حزب‌الله حتی همه کشور‌های مسلمان را را عامل خطر معرفی می‌کردند. شنیدم صحبتی که نتانیاهو داشته و در حقیقت آن «اسرائیل بزرگ» را تعقیب می‌کند؛ در این «اسرائیل بزرگ» عراق، سوریه، ترکیه، عربستان وجود دارد و حال لبنان و اردن و اینها بماند که دیگر باید خودبه‌خود حذف بشوند. روند تجاوزی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد به این صورت است که خودش دادگاه تشکیل داده، حکم داده و خودش نیز اجرا می‌کند و تازه در این حکمی که اجرا می‌کند، گناهکار [به زعم او]و بی‌گناه را با هم می‌کشد و آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز از او پشتیبانی می‌کنند، لذا این روندی را دارد نشان می‌دهد که اصلاً هیچ عقل انسانی و چارچوب قانون بین المللی [آن را قبول ندارد]و آدم گیج می‌شود که اینها چه کار دارند می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی در گوشه‌ای از جهان کسی را درست یا غلط زندانی می‌کنند، زمین و زمان را به یکدیگر می‌دوزند که شما حقوق بشر را نادیده گرفتید، اما بچه‌های بی‌گناه غزه را از گرسنگی تا پای مرگ می‌برند و کودکان بسیاری از گرسنگی جان باختند و همان‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهند و تازه از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اجلاس اضطراری کشور اسلامی در قطر تاکید کرد: حضور در این اجلاس برای اعتراض به این رفتاری است که دارد شکل می‌گیرد و می‌تواند آغاز کار‌هایی باشد که انسجام داخلی را از نظر امنیتی، صلح منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی در بین کشور‌های اسلامی افزایش دهد. مسلمانان بیدار شوند و اختلافات را کنار بگذارند و بیهوده با یکدیگر دچار تنش و دعوا نشوند، چون روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نشان داده شد که خود صهیونیست‌ها هستند، نه کسِ دیگر.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، قطر
خبرهای مرتبط
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
ترامپ: نتانیاهو پیش از حمله اسرائیل به قطر اطلاع نداد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
آخرین اخبار
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
هشدار دیوان محاسبات نسبت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
رئیس جمهور وارد تهران شد
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
پاسخ لاریجانی به گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی