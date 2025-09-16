باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در پایان نشست فوق العاده سران کشور‌های اسلامی در قطر در خصوص رژیم صهیونیستی و وضعیت منطقه، گفت: روندی که اکنون در حال اتفاق افتادن است موجب می‌شود که بیشتر کشور‌های اسلامی به هم نزدیک شوند. به تدریج کشور‌های اسلامی با وجود اختلافات و تفرقه‌هایی که قبلاً میان آنها بوده و قبلاً هم [دشمنان]آگاهانه آن را دامن می‌زدند، متوجه می‌شوند که عامل اصلی خطر همان اسرائیل است.

رئیس جمهور تاکید کرد: در صورتی [دشمنان]ایران و حزب‌الله حتی همه کشور‌های مسلمان را را عامل خطر معرفی می‌کردند. شنیدم صحبتی که نتانیاهو داشته و در حقیقت آن «اسرائیل بزرگ» را تعقیب می‌کند؛ در این «اسرائیل بزرگ» عراق، سوریه، ترکیه، عربستان وجود دارد و حال لبنان و اردن و اینها بماند که دیگر باید خودبه‌خود حذف بشوند. روند تجاوزی که رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد به این صورت است که خودش دادگاه تشکیل داده، حکم داده و خودش نیز اجرا می‌کند و تازه در این حکمی که اجرا می‌کند، گناهکار [به زعم او]و بی‌گناه را با هم می‌کشد و آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز از او پشتیبانی می‌کنند، لذا این روندی را دارد نشان می‌دهد که اصلاً هیچ عقل انسانی و چارچوب قانون بین المللی [آن را قبول ندارد]و آدم گیج می‌شود که اینها چه کار دارند می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی در گوشه‌ای از جهان کسی را درست یا غلط زندانی می‌کنند، زمین و زمان را به یکدیگر می‌دوزند که شما حقوق بشر را نادیده گرفتید، اما بچه‌های بی‌گناه غزه را از گرسنگی تا پای مرگ می‌برند و کودکان بسیاری از گرسنگی جان باختند و همان‌ها هیچ اهمیتی نمی‌دهند و تازه از رژیم صهیونیستی پشتیبانی می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به اجلاس اضطراری کشور اسلامی در قطر تاکید کرد: حضور در این اجلاس برای اعتراض به این رفتاری است که دارد شکل می‌گیرد و می‌تواند آغاز کار‌هایی باشد که انسجام داخلی را از نظر امنیتی، صلح منطقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی در بین کشور‌های اسلامی افزایش دهد. مسلمانان بیدار شوند و اختلافات را کنار بگذارند و بیهوده با یکدیگر دچار تنش و دعوا نشوند، چون روند اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه نشان داده شد که خود صهیونیست‌ها هستند، نه کسِ دیگر.

منبع: ایرنا