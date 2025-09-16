باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم قرعهکشی لیگ برتر هندبال بانوان و معرفی برترینهای فصل گذشته در اول مهرماه برگزار میشود.
همچنین زمان شروع بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان ۱۷ مهرماه تعیین شد.
با وجود فرصت کم باقی مانده تا برگزاری زمان قرعهکشی، برخی از باشگاهها هنوز مراحل اداری مربوط به شرکت در لیگ برتر را به طور کامل انجام ندادهاند. برای آخرین بار از این باشگاهها خواسته شد که طی چند روز باقی مانده تا برگزاری مراسم قرعهکشی وضعیت خود را تعیین تکلیف کنند، در غیر این صورت از جمع تیمهای حاضر در لیگ برتر کنار گذاشته خواهند شد.
