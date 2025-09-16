رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: استعداد‌های درخشان این مملکت باید درگیر حکمرانی شوند، چرا که امروز حکمرانی از پیچیده‌ترین علوم دنیاست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بابک نگاهداری در اولین رویداد ملی تفکر سیستمی و حکمرانی داده‌محور که عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مردمی‌سازی، شفاف‌سازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی ۴ رویکرد رئیس مجلس از ابتدای دوره یازدهم بوده است.

وی تاکید کرد: هیچ مجلسی در دنیا به اندازه مجلس شورای اسلامی از سازوکار‌های مشارکتی برای برگزاری رویداد‌های نقش‌آفرین جهت استفاده از ظرفیت دانش آموزان استفاده نکرده است. مجلس ایران یکی از پیشروترین مجالس دنیا در اخذ نظرات صاحبنظران، پژوهشگران و نخبگان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نخبه بودن صرفاً یک استعداد فردی نیست بلکه به معنای توانایی حل مسائل جامعه است، گفت: بهره هوشی به تنهایی برای کمک به کشور کافی نیست، بلکه در کنار آن هوش اجتماعی نیز مهم است.

نگاهداری ادامه داد: بهره هوشی در کنار هوش اجتماعی برای ایجاد جایگاه شغلی مناسب بسیار مهم است. همچنین ضریب شرافت نیز برای پیشرفت کشور بسیار مهم است که به افراد اخلاق و معنویت می‌دهد و مانع از وطن فروشی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: استعداد‌های درخشان این مملکت باید درگیر حکمرانی شوند، چرا که امروز حکمرانی از پیچیده‌ترین علوم دنیاست و نخبگان باید برای آینده هر کشور شناسایی شوند.

منبع: مهر

برچسب ها: مرکز پژوهش های مجلس ، استعدادهای درخشان
خبرهای مرتبط
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
تمرکززدایی حکمرانی در ایران چالش‌های چندوجهی دارد
نگاهداری: سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار نامه راهبری ارسال کرده‌ایم
خدمات سمپاد در اختیار همه دانش‌آموزان قرار می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
آخرین اخبار
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
هشدار دیوان محاسبات نسبت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
پزشکیان: تقویت اتحاد کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی است
عراقچی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را تبریک گفت
پزشکیان: در شرایط کنونی مسئولیت کشور‌های بزرگ مسلمان از جمله عربستان بسیار سنگین است
رئیس جمهور وارد تهران شد
تاکید رئیس‌جمهور بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع اجرای توافقات
پاسخ لاریجانی به گزافه‌گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی