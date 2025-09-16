باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روح الله شاکری،رئیس پلیس راه استان قم روز سه‌شنبه در گفت وگویی بیان کرد: حدود ۲۰ درصد از کل تصادفات جاده‌ای استان در محور قم ـ تهران به ثبت رسیده است.

بزرگراه امام علی (ع) طولی نزدیک به ۲۰ کیلومتر دارد و در ۲ باند ماشین رو، میدان بقیه الله (عج) در نزدیکی مسجد جمکران را به تقاطع ۷۲ تن و سپس امامزاده جمال در ابتدای جاده قم - سلفچگان متصل می‌کند.

وی افزود: پس از این محور، جاده قم ـ سلفچگان با ۱۲ درصد و کمربندی اراک با ۱۰ درصد از حوادث رانندگی، در رتبه‌های بعدی پرتصادف‌ترین مسیر‌های مواصلاتی استان قرار دارند.

رئیس پلیس راه استان قم در پایان با توصیه به رانندگان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم سفر‌ها در روز‌های پایانی تابستان و پرتردد بودن محور‌های استان، لازم است هموطنان از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی و همچنین از عجله و شتاب بی‌مورد پرهیز کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

منبع: پایگاه خبری پلیس