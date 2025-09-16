فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف ۳ تن و ۵۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع ماری جوانا و دستگیری ۲ نفر از سوداگران مرگ در شهرستان ایذه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سید محمود میرفیضی  گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایذه با انجام اقدامات اطلاعاتی از جابجایی و انتقال مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان دهدز مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.  

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با مشارکت پلیس شهرستان ایذه افراد مورد نظر را شناسایی و تحت کنترل اطلاعاتی و عملیاتی خود قرار دادند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: ماموران پلیس طی ۲ عملیات و درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ، موفق به کشف ۳ تن و ۵۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع گل (ماری جوانا) و دستگیری ۲ سوداگر مرگ شدند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان داشت: در این راستا یکی از همکاران عزیز و مجاهدمان از پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ایذه به نام ستواندوم اصغر بندری دلی پس از اصابت گلوله از ناحیه شقیقه سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه تلاش جهت دستگیری سرکرده باند مواد مخدر همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

وی در پایان تشریح کرد: به دلیل مشکل در انتقال و جابه جایی این حجم از موادمکشوفه و صعب العبور بودن منطقه و مسیر تردد که فاقد هر نوع جاده ایی بود و نداشتن مکان مناسب برای انبار و نگهداری آن، پس از هماهنگی‌های قضایی با دادستان دادسرای عمومی شهرستان ایذه مواد مخدر مکشوفه با حضور فرماندهان و برخی مسئولان به طورکامل در همان مکان امحاء شد.

منبع: خبرگزاری پلیس 

