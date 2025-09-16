باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برخورد دانشگاه برکلی با دانشجویانی که به جنایات اسرائیل معترض هستند + فیلم

دانشگاه برکلی آمریکا با معترضان به جنایات در غزه برخوردی شدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجله گاردین اخیرا مطلبی را منتشر کرده است که دانشگاه برکلی آمریکا با معترضان به جنایات در غزه برخوردی شدید می‌کند و گزارش آنها را به ترامپ می‌دهد.

