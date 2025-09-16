با راه اندازی پویش «ایران جان» و هفته‌های ایرانی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، هر هفته یکی از استان‌های کشور از طریق رسانه ملی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه العالم از روز شنبه ۲۲ شهریور ماه در قالب تولید و پخش برنامه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و هنری تلاش کرده است تا جاذبه‌های گردشگری، پیشرفت‌های علمی، بزرگان هنر و اندیشه و دین استان اصفهان را به مخاطبان معرفی کند. همچنین مجموعه‌ای از وله ها، کلیپ‌ها و میان برنامه‌های مرتبط با استان اصفهان در کنداکتور شبکه قرار گرفته است.

پخش میان برنامه‌هایی با محوریت معرفی ابنیه و اماکن تاریخی اصفهان در برنامه‌های شبکه العالم پیش بینی شده است و در برنامه «صباح جدید» نیز آیتم‌های متنوع مرتبط با پویش «اکتشف ایران» ارائه می‌شود. تیم خبری شبکه العالم نیز با حضور در این استان، گزارش‌های متنوعی تهیه کرده است که به صورت روزانه در هفته «اصفهان جان» که در معاونت برون مرزی با نام «اکتشف ایران» یا «ایران را کشف کن» شناخته می‌شود، پخش خواهد شد.

همچنین شبکه العالم مستند ۱۲ قسمتی «قصه مسعود» را با محوریت بیماران سرطانی پخش می‌کند. گروه مستندساز شبکه العالم در این مجموعه به سراغ «مسعود صرامی»، خیر برجسته اصفهان رفته و فعالیت‌های خیرخواهانه وی را در قالب گزارش مستند ارائه کرده است. از جمله فعالیت‌های شاخص وی، ساخت شهرک سلامت است که به عنوان بزرگترین مرکز درمانی سرطان با ۳۶ کلینیک در غرب آسیا شناخته می‌شود و خدمات درمانی رایگان با پیشرفته‌ترین تجهیزات به افراد بی بضاعت ارائه می‌کند. مستند «قصه مسعود» در صدد بازگویی این اقدام انسان دوستانه و اثرگذار است.

برچسب ها: اصفهان ، رسانه ملی ، برنامه تلویزیونی
با صدور حکمی از سوی رئیس رسانه ملی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان منصوب شد
مجید واشقانی مجری فصل جدید سرنخ شد
خانواده، هویت و امید؛ هسته اصلی قصه «بادار»
«ایران جان» در شبکه العالم؛ اکتشف ایران به وقت اصفهان
