باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم

تصاویری از گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر قم را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت ۲۳ ربیع الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به شهر مقدس قم، حرم مطهر بانوی کرامت گل‌باران شد.

 

مطالب مرتبط
گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
young journalists club

دسته عزاداری خادمان حرم حضرت معصومه (س) در سالروز شهادت امام رضا (ع)

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
young journalists club

قم میزبان زائران زیارت اربعین + فیلم

گل‌باران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) + فیلم
young journalists club

بازدید تولیت آستان قدس از موکب حضرت معصومه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم
۲۴۲۴

قیمت خودرو هم مانند هر کالای دیگری باید متناسب با تورم افزایش یابد + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای روایت قدرت ایران + فیلم
۷۸۶

توصیه اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان برای روایت قدرت ایران + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم
۷۷۵

تصاویر جنایت شب گذشته صهیونیست‌ها در غزه + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تغییرات آب و هوایی تهران و شهرستان‌های اطراف آن + فیلم
۶۲۲

تغییرات آب و هوایی تهران و شهرستان‌های اطراف آن + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم
۵۱۹

عمق نفوذ رژیم صهیونیستی در شرکت «متا» + فیلم

۲۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.