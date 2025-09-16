مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری تهران، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در روز‌های پایانی شهریورماه بیش از یک میلیون نفر با ۸۰ هزار سرویس از طریق پایانه‌های شهر تهران جابه‌جا خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا رحمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران، با اشاره به آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران، برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: در برنامه استقبال از مهر سال گذشته، بیش از یک میلیون مسافر از طریق پایانه‌ها جابه‌جا شدند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این رقم به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر افزایش یابد.

 وی افزود: بر اساس وضع موجود تعداد ناوگان فعال در پایانه‌ها شامل ۳۴۲۶ دستگاه اتوبوس، ۳۰۱۰ دستگاه سواری و ۲۳ دستگاه مینی‌بوس است که به ارائه خدمات حداکثری خواهند پرداخت.

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران با اشاره به انجام سایر اقدامات در پایانه‌های مسافری پنج‌گانه شهر تهران، افزود: اجرای رنگ‌آمیزی جداول و خط‌کشی معابر، لایروبی و ترمیم انهار، اجرای فضای سبز، تعویض علائم فرسوده ترافیکی، به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی و بهداشتی و... از جمله این اقدامات است.

 رحمانی به اقدامات فرهنگی در این ایام اشاره کرد و افزود: هویت‌بخشی بصری سطح پایانه‌ها با محوریت تکریم معلمان، دانشجویان و دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های امسال است. همچنین با بهره‌گیری از رادیو مسافر، اطلاع‌رسانی و پخش پیام‌های فرهنگی ویژه این ایام به طور مستمر صورت خواهد گرفت.

 وی تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه در راستای ارتقای سطح آرامش، ایمنی و رفاه مسافران در شروع سال تحصیلی جدید است.

منبع: روابط‌عمومی سازمان مدیریت حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافربری شهرداری تهران

برچسب ها: پایانه های مسافری ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
هوای تهران آلوده است
آخرین اخبار
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند
حدود ۳۰۰ مطابقت بین مجرمان و متهمان با اطلاعات بانک ژنتیک صورت گرفته است
قالیباف: استعمار ذهن مهم‌ترین اقدام دشمنان در عصر جدید است
«پل طبیعت» به رنگ طلایی درمی‌آید
پیرهادی: تعلل در تحویل تاکسی‌های برقی به مردم پذیرفتنی نیست
دعوای کودکانه با قتل مرد خانواده به پایان رسید
رد شدن پرورش کودک مطیع در علم روانشناسی + فیلم
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
«استبدادزدایی» و «استعمارستیزی» دو بعد اساسی انقلاب اسلامی
کشف ۴۴۰ میلیارد اقلام پزشکی خارجی قاچاق در جنوب تهران
اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و مقابله با چالش‌های حقوقی و امنیتی در اولویت دولت است
حداقل ۷۰ هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد/ سرانجام پرونده چای دبش
دفاتر حقوقی خط مقدم صیانت از سرمایه‌های ملی هستند
رویکرد دولت چهاردهم توجه به محیط زیست است
با بی‌سلیقگی حق زندگی را از مردم محدوده نمایشگاه بین‌المللی سلب نکنید
ثبت سرقت عنوان بالاترین جرم در استان تهران/ خروج بیش از ۲۱۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز
ارزیابی ایمنی ۲۸۰۰ مدرسه در پایتخت
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی
دستور فوری برای تعیین تکلیف ۲۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی
مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
ترافیک در برخی از معابر و بزرگراه‌های تهران پرحجم و سنگین است
نخستین دوره تعالی مدیران فرهنگی در خانه خلاق آینه
هوای تهران آلوده است
نشست مشترک پلیس و شهرداری تهران برای استقبال از مهر
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به زودی اجرا می‌شود