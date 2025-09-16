قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان از برگزاری هفتمین جشنواره ملی باران وحی با شرکت پنج هزار و 623 نفر از مددجویان این نهاد از سراسر استان هرمزگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حسن زامیران، قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان در حاشیه برگزاری جشنواره ملی باران وحی، گفت: هفتمین دوره جشنواره باران وحی در سطح استانی و با شرکت پنج هزار و 623 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این نهاد از سراسر استان هرمزگان در حال برگزاری است.

زامیران با بیان اینکه مسابقات در سه رده سنی (زیر 12سال،12تا 16سال و بالای 16سال ) در دو بخش خواهران و برادران برگزار می گردد، افزود: شرکت کنندگان این دوره از جشنواره در 18رشته مختلف شامل: تحقیق، ترتیل، روان خوانی، حفظ موضوعی، حفظ تخصصی، دعا خوانی، مداحی، قصه گویی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه ، فهم قرآن، نقاشی، طراحی پوستر، عکاسی، خوشنویسی، صحت قرائت نماز، احکام نماز و اذان به رقابت خواهند پرداخت.

این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه امروز مسابقات قرآنی این جشنواره ملی در هرمزگان در رشته حفظ تخصصی قرآن کریم انجام می شود، تصریح کرد: در رشته حفظ تخصصی قرآن کریم تعداد 280 نفر از شرکت کنندگان در دو گروه خواهران و برادران در سطوح مختلفی شامل حفظ یک جزء ، 10جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن مجید، در سه مرحله و در قالب آزمون های کتبی و قرائت قرآن در شهر بندر عباس به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: مابقی رشته ها نیز در قالب ارسال آثار قرآنی و فرهنگی و آزمون آنلاین یا برخط برگزار می شود که پس از انجام داوری توسط کارشناسان خبره قرآنی ، نفرات برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان عنوان کرد: از شروع طرح نورانی باران وحی در کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان ، تا به امروز بیش از ۱۰ هزار نفر از مددجویان استان در این جشنواره ملی شرکت کرده اند.

وی در پایان با بیان اینکه در دوره گذشته ۲۰ نفر از استان هرمزگان به رقابت های کشور این جشنواره راه یافتند، افزود: مددجویان کمیته امداد استان هرمزگان در دوره گذشته(دوره ششم) جشنواره ملی باران وحی در مرحله کشوری و در رشته های حفظ قرائت ترتیل قرآن کریم مقام اول، در رشته صحت قرائت و صحیح خانی مقام دوم و در رشته فهم قرآن نیز مقام سوم و در ارزیابی های گروهی مقام پنجم را در بین استان‌های کشور کسب نموده است.

منبع :کمیته امداد هرمزگان