باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ پاسدار سید اسلام موسوی با اشاره به طرح های محرومیت زدایی این مجموعه در سال جاری، اظهار کرد: در حال حاضر در راستای خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار جدیدترین تفاهم‌نامه در قالب طرح شهید سرایداران میان اداره کل نوسازی مدارس و سازمان بسیج سازندگی سپاه خوزستان منعقد شده است.

وی افزود: این طرح که بخشی از مجموعه پروژه‌های شهید سلامی محسوب می‌شود، شامل تخریب و بازسازی ۶۸ مدرسه در سطح استان خوزستان است که به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ولیعصر(عج) خوزستان ادامه داد: در سال گذشته تعداد ۳۱ مدرسه جدید احداث و ۵۲ مدرسه نیز توسط گروه‌های جهادی تعمیر و بازسازی شدند.

وی یادآور شد: رنگ‌آمیزی، تعویض در و پنجره‌ها، نوسازی دیوارها و شاداب‌سازی فضای مدارس از جمله اقدامات انجام‌شده است.

پیش از این در اردیبهشت ماه سال جاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: سال گذشته ۲۱۱ مدرسه در قالب ۸۰۰ کلاس درس در استان ساخته شد و امسال نیز مقرر شده ۶۵۶ مدرسه احداث شود.

مهران علم الهدایی در ادامه اشاره داشت که بازسازی ۱۰۷ مدرسه و احداث ۸۱۹ کلاس درس برای کاهش تراکم کلاس‌های بالای ۳۵ نفر از دیگر برنامه‌های امسال است و طی ۲ ماه اخیر نیز تفاهم نامه‌ای با بنیاد علوی برای ساخت ۲۵۲ کلاس درس در استان منعقد شد که فاز اول طرح از اردیبهشت ماه امسال آغاز خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت صنایع برای ساخت مدرسه در خوزستان گفته است که از محل مسئولیت های اجتماعی صنایع در خوزستان ، ساخت ۲۱۳ کلاس درس از یک محل و ۲۵۸ کلاس درس از محل دیگر تامین شده است.

همچنین محمد سعیدی‌پور مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بسیج سازندگی سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با این اداره کل با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در راستای ارتقای فضای آموزشی شهرک یاسر شهرستان امیدیه خبر داده بود.

به گفته رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: از پنج هزار و ۹۲۲ مدرسه دولتی استان، ۶۲ درصد مستحکم هستند، ۱۶ درصد نیاز به مقاوم سازی و ۱۹ درصد تخریبی و نیاز به ساخت دوباره دارند.

منبع: ایرنا