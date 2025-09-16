استاندار کردستان امروز (سه‌شنبه) با حضور در بیمارستان کوثر سنندج از مجروح حادثه معدن طلای قلقله سقز عیادت کرد و از نزدیک در جریان روند درمانی و وضعیت پزشکی وی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در حاشیه این دیدار ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه، بر پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی تأکید کرد و گفت: همه تلاش‌ها برای رسیدگی دقیق به پرونده و تأمین حقوق آسیب‌دیدگان انجام خواهد شد.

وی همچنین با تسلیت به خانواده جان‌باخته این حادثه و مردم شهرستان سقز افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، با فرماندار شهرستان سقز تماس گرفته و بر تشکیل پرونده قضایی و‌معرفی سریع ضاربین به دستگاه قضایی تاکید کردم.

استاندار کردستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: تاکنون دو نفر از ضاربین این حادثه بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

لهونی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده جان‌باخته و مجروحان حادثه از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه اقدامات لازم دنبال خواهد شد.

برچسب ها: کردستان ، عیادت ، معدن ، حادثه
خبرهای مرتبط
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
کردستان، قطب نوظهور گردشگری و صنایع‌دستی کشور/ درخواست تسهیلات ویژه برای توسعه زیرساخت‌ها
تاکید استاندار کردستان بر ضرورت حفظ و تقویت وحدت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت ۲ نفر در خصوص حادثه تیراندازی معدن طلای سقز
برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای آغاز مدارس
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
آخرین اخبار
رسیدگی به پرونده با جدیت دنبال می شود
ایجاد گذر گردشگری، به رونق بازار محلی و توسعه اقتصاد شهری کمک می‌کند
خدمات رایگان بورسیه بنیاد قلم چی برای دانش آموزان با نیاز‌های ویژه کردستان
برگزاری جشن عاطفه ها در روزهای آغاز مدارس
بازداشت ۲ نفر در خصوص حادثه تیراندازی معدن طلای سقز
درگیری منجر به فوت در حادثه معدن
رئیس هیات روئینگ کردستان انتخاب شد