باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در حاشیه این دیدار ضمن ابراز تأسف از وقوع حادثه، بر پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی تأکید کرد و گفت: همه تلاش‌ها برای رسیدگی دقیق به پرونده و تأمین حقوق آسیب‌دیدگان انجام خواهد شد.

وی همچنین با تسلیت به خانواده جان‌باخته این حادثه و مردم شهرستان سقز افزود: بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، با فرماندار شهرستان سقز تماس گرفته و بر تشکیل پرونده قضایی و‌معرفی سریع ضاربین به دستگاه قضایی تاکید کردم.

استاندار کردستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: تاکنون دو نفر از ضاربین این حادثه بازداشت و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

لهونی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از خانواده جان‌باخته و مجروحان حادثه از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول است و در این زمینه اقدامات لازم دنبال خواهد شد.