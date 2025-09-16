شهروندخبرنگار ما در آستانه بازگشایی مدارس تصاویری از کاروان ورزشی «مهر با نشاط» در منطقه تولمات شهرستان صومعه سرای استان گیلان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی «مهر با نشاط» صبح امروز با هدف ارتقای سطح ورزش دانش‌آموزی و ایجاد شور و نشاط در مدارس، در منطقه تولمات شهرستان صومعه سرا در استان گیلان برگزار گردید. در این برنامه که همزمان با سایر مناطق استان اجرا شد، مجموعه‌ای از وسایل و تجهیزات ورزشی خریداری‌شده در اختیار مدارس منطقه قرار گرفت تا به غنای فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی کمک نماید.
این آیین با حضور اخوان، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه تولمات، و با همراهی مدیران مدارس برگزار شد و با استقبال خوبی از سوی مسئولان و فرهنگیان روبه‌رو گردید. ایشان در سخنانی ضمن تأکید بر اهمیت ورزش در رشد جسمی و روحی دانش‌آموزان، اجرای چنین برنامه‌هایی را اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه متوازن تعلیم و تربیت دانستند.هدف اصلی از برگزاری کاروان ورزشی «مهر با نشاط»، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر ورزشی برای دانش‌آموزان، تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی در محیط مدارس و شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی در سطح منطقه است. بدون شک بهره‌مندی مدارس از تجهیزات جدید، زمینه را برای ارتقای کیفیت درس تربیت‌بدنی و افزایش انگیزه و شادابی در بین دانش‌آموزان بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
منبع: سجاد قربانی - گیلان

