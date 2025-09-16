باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی «مهر با نشاط» صبح امروز با هدف ارتقای سطح ورزش دانشآموزی و ایجاد شور و نشاط در مدارس، در منطقه تولمات شهرستان صومعه سرا در استان گیلان برگزار گردید. در این برنامه که همزمان با سایر مناطق استان اجرا شد، مجموعهای از وسایل و تجهیزات ورزشی خریداریشده در اختیار مدارس منطقه قرار گرفت تا به غنای فعالیتهای ورزشی و تربیتبدنی کمک نماید.
این آیین با حضور اخوان، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه تولمات، و با همراهی مدیران مدارس برگزار شد و با استقبال خوبی از سوی مسئولان و فرهنگیان روبهرو گردید. ایشان در سخنانی ضمن تأکید بر اهمیت ورزش در رشد جسمی و روحی دانشآموزان، اجرای چنین برنامههایی را اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه متوازن تعلیم و تربیت دانستند.هدف اصلی از برگزاری کاروان ورزشی «مهر با نشاط»، فراهمسازی فرصتهای برابر ورزشی برای دانشآموزان، تقویت روحیه همبستگی و نشاط اجتماعی در محیط مدارس و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در سطح منطقه است. بدون شک بهرهمندی مدارس از تجهیزات جدید، زمینه را برای ارتقای کیفیت درس تربیتبدنی و افزایش انگیزه و شادابی در بین دانشآموزان بیش از پیش فراهم خواهد کرد.
منبع: سجاد قربانی - گیلان
