مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: با سنکرون شدن نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقیاس کوچک پردیس با شبکه سراسری، برق پایدار منطقه پردیس تأمین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نیروگاه مقیاس کوچک پردیس در فاز ۸ این شهرستان احداث شده و با ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات به شبکه برق کشور پیوسته است. برای اجرای این طرح بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شد که به طور کامل از سوی بخش خصوصی تأمین شد.

او افزود: این نیروگاه از یک توربین ۲۵ مگاواتی ساخت شرکت‌های داخلی بهره می‌برد و سنکرون آن نقش مؤثری در افزایش پایداری شبکه، بهبود ولتاژ و کاهش خاموشی‌های منطقه‌ای خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به سیاست‌های توسعه‌ای این شرکت اظهار داشت: برق منطقه‌ای تهران امسال با احداث و راه‌اندازی چندین نیروگاه مقیاس کوچک، موفق شد ظرفیت تولید پراکنده را به حدود ۳۷۰ مگاوات در پیک تابستان برساند. پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از طرح‌های در دست اجرا، این ظرفیت در هفته‌های آینده از ۴۰۰ مگاولت‌آمپر فراتر رود

 شبیهی تصریح کرد: نیروگاه‌های مقیاس کوچک به دلیل استقرار در نزدیکی محل مصرف، ضمن کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت ولتاژ، به پایداری بیشتر شبکه برق کمک می‌کنند و از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر، این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد اجرا می‌شوند که مزیتی مهم نسبت به نیروگاه‌های متمرکز محسوب می‌شود.

او خاطرنشان کرد: رویکرد شرکت برق منطقه‌ای تهران فراتر از احداث نیروگاه است و توسعه تولید پراکنده بر اساس نیاز شبکه، انتخاب فناوری‌های مناسب و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها دنبال می‌شود تا سامانه‌ای پایدار، مطمئن و اقتصادی برای تأمین برق پایدار شرق استان تهران ایجاد شود.

برچسب ها: برق منطقه ای ، وزارت نیرو ، شهر جدید پردیس
