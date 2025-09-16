عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تأکید کرد: رهبر انقلاب و دفتر ایشان، سخنگو ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فضائلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تیتر روزنامه اعتماد، نوشت:

«بار‌ها باصراحت گفته‌ام، نه رهبر معظم انقلاب ‎سخنگو دارند و نه دفتر معظم‌له.»

روزنامه اعتماد

برچسب ها: مهدی فضائلی ، دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی
خبرهای مرتبط
فضائلی: توهین به رئیس‌جمهور تهدید انسجام ملی است
تکذیب ادعای نیویورک تایمز درباره موضع سران قوا در پاسخ به نامه ترامپ
واکنش مهدی فضائلی به پاسخ موشکی ایران در پایگاه «العدید» آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
آخرین اخبار
تجلیل قالیباف از دانش‌آموزان نخبه
فضائلی: سخنگوی رهبر انقلاب نیستم
نگاهداری: استعداد‌های درخشان باید درگیر حکمرانی شوند
پزشکیان: مسلمانان اختلاف را کنار بگذارند، چون عامل ناامنی، اسرائیل است
تخصیص ۴۰ میلیون دلار برای حل مشکل کاغذ مطبوعات و نشر به تصویب رسید
نجفی: کشور‌ها برای عدم حمایت از قطعنامه ایران در آژانس تحت فشار سیاسی قرار گرفته‌اند
دیدار سفیر جدید ایران در ساحل عاج با عراقچی
دولت چهاردهم حتی در سخت‌ترین شرایط هم
عارف: موفقیت کشتی‌گیران کشورمان نمادی از همبستگی و تلاش جمعی است
عراقچی: ایران قربانی یکجانبه‌گرایی و ماجراجویی‌های خطرناک آمریکا است
تجاوزگری رژیم صهیونیستی برای همه کشور‌ها به حقیقتی مسلم تبدیل شده است
۳ دستور عارف برای حل مشکلات اهالی هنر و رسانه
تلاش وزارت رفاه برای ارائه خدمات بهتر به مردم، خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران
لاریجانی به عربستان سفر کرد
مراکز درمانی ساخته شده با حق بیمه مردم، باید بالاترین سطح بهره‌وری را داشته باشند
باید به فلسفه حقوق محیط زیست توجه شود‌
اقامه دعوا علیه آمریکا و رژیم اسرائیل در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری می‌شود
مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه حمایت از ایرانیان را مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست
عراقچی: باید از گرفتار شدن در بلندپروازی‌های غیرواقع بینانه پرهیز کنیم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه بازگشت هنرمندان ایرانی خارج از کشور را به داخل فراهم کند
هشدار دیوان محاسبات نسبت به صادرات غیراصولی پلاسمای خون
اکو جایگاه ویژه‌ای در سیاست همسایگی ایران دارد
قالیباف قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان را تبریک گفت
قطعنامه پیشنهادی ایران؛ جامعه بین‌الملل مانع تهدید امنیت جهانی شود
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در ساخت مسکن ملی خوب نیست/ کسی که کار نمی‌کند باید برود
تنها کشوری که در برابر هر خطای اسرائیل، واکنش نشان داده ایران است
پیام بقائی درمورد قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز
دیروز تهران امروز ونزوئلا؛ این روایت یک بازی آمریکایی است/ لطفا مستقل نباشید !
پزشکیان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۲۵ شهریور