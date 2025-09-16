ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه برای منطقه نزدیک بندر الحدیده در غرب یمن را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش رژیم صهیونیستی هشدار تخلیه برای منطقه نزدیک بندر الحدیده در غرب یمن را صادر و اعلام کرد که در "ساعات آینده" به این شهر حمله خواهد کرد.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل در پستی مدعی شد که ارتش  این رژیم "فعالیت‌های نظامی" یمن را در این منطقه هدف قرار خواهد داد و همچنین از کشتی‌های حاضر در بندر خواست که "فوراً" آنجا را ترک کنند و هشدار داد که عدم انجام این کار جان آنها را به خطر می‌اندازد.

انصارالله یمن به دلیل عملیات نظامی اسرائیل در غزه، به حملات پهپادی و پرتاب موشک‌های بالستیک به اراضی اشغالی ادامه داده‌اند. اسرائیل در پاسخ، چندین حمله هوایی به یمن انجام داده است.

منبع: تایمز اسرائیل

