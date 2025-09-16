باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ محمدعلیاکبری ظهر سهشنبه ۲۵ شهریور در نشست با کارکنان و مدیران دانشگاه علمیکاربردی کهگیلویه و بویراحمد، بر ضرورت ارتقاء کیفیت و اثربخشی مراکز این دانشگاه در سراسر کشور تأکید کرد. او گفت: امروز از مراکز دانشگاهی انتظار میرود که دانشجویانی تربیت کنند که آماده ورود به بازار کار باشند، نه صرفاً فارغالتحصیلانی با مدرک.
وی با اشاره به برنامههای در حال اجرا در سطح کشور، از راهاندازی صندوق نوآوری و شکوفایی در مراکز علمیکاربردی خبر داد و افزود: این اقدام با هدف حمایت از ایدهها، تقویت مهارتآموزی و ایجاد زیرساختهای اشتغال صورت میگیرد.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی کشور گفت: تفاوت فعالیت مراکز طبیعی است. برخی توانستهاند در حوزه استارتاپ، برخی در مراکز کاریابی و بعضی در فعالیتهای فرهنگی یا پژوهشی مؤثر عمل کنند. اما آنچه مهم است، اثربخشی نهایی و نقش این مراکز در توسعه مهارت، پژوهش و فرهنگ در منطقه خودشان است.
وی ادامه داد: همه مراکز باید حضور خود را در حوزههای کلیدی اثبات کنند. صرفاً داشتن دانشجو کافی نیست. مراکز باید در فرهنگسازی، توسعه پژوهش و ارتباط مؤثر با صنعت نقش ایفا کنند.
علیاکبری افزود: این دانشگاه سه بال دارد؛ آموزش رسمی، دورههای کوتاهمدت، و مهارتآموزی. مراکزی که فقط به یکی از این حوزهها میپردازند، کامل عمل نکردهاند و نباید به عنوان مرکز نمونه معرفی شوند.
او با اشاره به وضعیت ثبتنام و جذب دانشجو در سال جاری گفت: خوشبختانه با عملکرد مطلوب حوزه آموزش، پذیرش دانشجو زودتر از همیشه آغاز شد و تا ۳۱ شهریور نیز تمدید شده است. مراکز باید از این فرصت برای معرفی دقیق خود استفاده کنند.
وی تأکید کرد: معرفی مرکز باید بر پایه شایستگی و توانمندیهای واقعی باشد، نه تبلیغات شعاری و احساسی. مراکزی که توان علمی و مهارتی خود را بهدرستی تبیین کنند، میتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی کشور در بخش دیگری از سخنانش با گلایه از کندی در پاسخگویی برخی مراکز و ضعف در ارائه گزارشها گفت: تأمین اطلاعات دقیق و گزارشدهی شفاف یک الزام است. گزارشهای مبهم، کیفیت سیستم را زیر سؤال میبرد و نمیپذیریم که عملکرد ضعیف یک مرکز، اعتبار کل دانشگاه را خدشهدار کند.
وی افزود: کیفیت آموزش در همه مراکز باید یکسان باشد. همانطور که از یک برند انتظار داریم در همه شهرها کیفیت یکنواختی ارائه دهد، مراکز علمیکاربردی نیز باید خروجیهایی با کیفیت برابر تحویل دهند، فارغ از اینکه در کدام استان یا شهر قرار دارند.
وی با اشاره به نقش معلمان و مدرسان در این فرایند گفت: پیشینه بیشتر ما معلمی است و باید این نقش را به خوبی ایفا کنیم. مدرسان باید شایسته، حرفهای و آموزشدیده باشند. انتخاب افراد فاقد صلاحیت برای تدریس، به چهره علمی دانشگاه آسیب میزند.
علیاکبری خطاب به مدیران مراکز گفت: در انتخاب مدرسین دقت داشته باشید. ما حتی آمادهایم برای مدرسان مصاحبه برگزار کنیم و دورههای آموزشی برگزار شود تا سطح کیفی تدریس در سراسر کشور ارتقاء یابد.
وی تأکید کرد: ما افتخار میکنیم که در بسیاری از نقاط کشور، فارغالتحصیلان دانشگاه علمیکاربردی در مشاغل تخصصی و مهم مشغول به کارند. این نشان میدهد که اگر مسیر را درست برویم، دانشگاه علمیکاربردی میتواند موتور محرک اشتغال و مهارتآموزی در کشور باشد.