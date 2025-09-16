مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: براساس اطلاعات ثبت شده در دوربین‌های پلاک خوان، میزان تردد ثبت شده خودرو‌ها در طی ۶ ماهه سال جاری ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس عارف امرایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریور ماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است. 

وی بیان کرد: بیش از ۲ میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریور ماه سال جاری به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان اضافه کرد: محور‌های دارای بیشترین تردد در شهریور ماه سال جاری، به ترتیب مربوطه به سه راهی چالانچولان - دورود، خرم آباد ـ پلدختر و سه راهی چالانچولان- خرم‌آباد هستند. 

منبع: راهداری لرستان

برچسب ها: راهداری ، لرستان
خبرهای مرتبط
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
۱۵ قرارداد واردات ماشین آلات راهداری به کشور بسته شد
نصب بیش از ۳ هزار انواع تابلو و علائم در جاده‌های لرستان
وجود بیش‌ از ۳۵۰ پروژۀ فعال راهداری در لرستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
آخرین اخبار
یک کشته و دو مصدوم در حادثه محور خرم آباد _ بروجرد
تعیین تکلیف شهرک پگاه رزم آوران در قالب ۱۷۰۰ قطعه زمین
افزایش ۱۹ درصدی تردد خودرو‌ها در محور‌های مواصلاتی لرستان
ونایی، سرزمین رنگ و نوای روزهای آخر تابستان + فیلم
تحویل ۳۶۰ کلاس درس تا مهرماه در لرستان؛ بیش از ۷۵ درصد مدارس سنگی هم چنان مانده‌اند
پایان کار سرویس‌های غیرمجاز و ساماندهی حمل‌ونقل مدارس لرستان
پاکبانان قربانیان خاموش خیابان‌ها؛ حادثه‌ای دیگر در کوهدشت
تصادف مرگبار با ۵ فوتی و مصدوم در دورود
ثبت نام ۹۴ درصد دانش آموزان لرستانی؛ ۶ درصد باقی مانده در هدایت تحصیلی مانده‌اند
وعدۀ پایان خاموشی‌های روزانه برق در لرستان
راهپیمایی جمعه خشم و نصر در سراسر استان لرستان برگزار می‌ شود
وعده نافرجام قطع آبیاری فضای سبز خرم آباد با آب شرب؛ تنش آبی به بحران تبدیل شده است
نفس گرفته دورودی‌ها؛ آلودگی کارخانه سیمان دورود زخمی کهنه بر جان یک شهر + فیلم
از افسانه تا واقعیت بادامک و بابا بهرام؛ پناهگاه صخره‌ای دوران پارینه‌سنگی