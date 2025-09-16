باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس عارف امرایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریور ماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است.
وی بیان کرد: بیش از ۲ میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریور ماه سال جاری به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان اضافه کرد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریور ماه سال جاری، به ترتیب مربوطه به سه راهی چالانچولان - دورود، خرم آباد ـ پلدختر و سه راهی چالانچولان- خرمآباد هستند.
منبع: راهداری لرستان