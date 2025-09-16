باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح طرح‌های روشنایی معابر کشور پرداخت و گفت: روشنایی معابر به عنوان یکی از مصارفی که تعرفه صفر دارد، در کل صنعت مصارف زیادی را به خود اختصاص داده است.

او افزود: سازمان ساتبا به سمتی رفته که بتواند کل معابر کشور را در یک بازه زمانی ۲ ساله با تمامی چراغ‌های کم‌مصرف تعویض کند؛ در حال حاضر، ۱۷ طرح در کشور پیاده‌سازی شده است.

پرنده مطلق تصریح کرد: انتظاری که داریم این است که با سرمایه‌گذارانی که مراجعه می‌کنند، در نهایت تا پایان سال این پروژه‌ها به اتمام برسند، مشروط به اینکه تمام کشور بحث سرمایه‌گذاری را آغاز کرده باشد.

او در پایان گفت: بازه زمانی ۲ ساله مطمئناً زمان نیاز دارد تا تمامی لامپ‌ها تعویض شوند و این امر به همکاری و همفکری تمامی ذی‌نفعان نیاز دارد.