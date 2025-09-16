باشگاه خبرنگاران جوان - حسن محمدی با اشاره به شرایط خاص فعالیتهای بینالمللی در سالهای اخیر گفت: در شرایطی که محدودیتها توسعه مناسبات خارجی را دشوار کرده است، فدراسیون FEAS یک پلتفرم مناسب برای ایجاد و گسترش ارتباطات محسوب میشود. این فدراسیون بخش مهمی از بازارهای سرمایه منطقه را به هم پیوند میزند و با برگزاری نشستها و همایشهای سالانه، بستری بینالمللی برای تعاملات حرفهای فراهم میآورد.
وی درباره سابقه شکلگیری این نهاد اظهار کرد: FEAS در سال ۱۹۹۵ با حضور ۱۲ بورس منطقهای از جمله بورس تهران تأسیس شد. هدف اصلی آن ایجاد مشارکت میان بازارهای نوظهور منطقهای بود. امروز این فدراسیون با بیش از ۴۰ عضو از کشورهای مختلف، جایگاهی تأثیرگذار در عرصه بازارهای سرمایه منطقهای و جهانی دارد و عملاً شانهبهشانه فدراسیون جهانی بورسها حرکت میکند.
محمدی گفت: به دلیل ماهیت آموزشی و اطلاعرسانی، این عضویت از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا این فرصت فراهم میشود تا تجربههای ایران در حوزه ارتقای سواد مالی و فرهنگ سرمایهگذاری به سطح منطقهای ارائه شود و همزمان از نوآوریها و روشهای آموزشی دیگر کشورها بهرهمند شویم.
مدیرعامل شرکت اطلاعرسانی و آموزش بورس در پایان با اشاره به دستاوردهای این اتفاق خاطرنشان کرد: عضویت در FEAS به معنای دسترسی به شبکهای قدرتمند از نهادهای مالی، شناسایی ظرفیتهای جدید، آشنایی با نوآوریها، ارتقای اعتبار و جایگاه بینالمللی بازار سرمایه ایران و انتقال دانش و فناوری به فعالان داخلی است. این عضویت نه تنها دیپلماسی آموزشی و مالی کشور را تقویت میکند، بلکه در بلند مدت در افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه و توسعه همکاریهای منطقهای و جهانی نیز موثر خواهد بود.
با عضویت این شرکت به فدراسیون بازارهای سرمایه یورو-آسیا (FEAS)، از این پس شرکت اطلاعرسانی و آموزش بورس میتواند در نشستها و همایشهای بینالمللی FEAS حضور داشته و با فعالان مالی کشورهای مختلف در ارتباط بوده و تجربههای آموزشی ایران را با دیگران به اشتراک بگذارد.
تقویت جایگاه ایران در سطح بینالمللی به خصوص در حوزه بازار سرمایه و همچنین افزایش اعتماد عمومی و زمینه سازی برای جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه روابط اقتصادی از دیگر مزایای عضویت در فیاس به شمار میآید.
منبع: شرکت اطلاعرسانی و آموزش بورس