باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» در آیین افتتاح بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی فوق تخصصی شهید فیاض‌بخش تامین اجتماعی که صبح امروز با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به محوطه بزرگ این بیمارستان اظ‌ها داشت: یکی از اندیشمندان کتابی به نام کاخ‌هایی برای مردم دارد که در آن به گرمای شدید سال ۱۹۸۷ آمریکا اشاره می‌کند که ۸۷۰ نفر از گرما کشته شدند و آنجا تحلیل می‌کند که میزان مرگ و میر ناشی از این اتفاق در مناطق فقیرنشینی که دارای ارتباطات محله محوری و مشارکت‌های مردمی در محلات بودند کمتر بود.

وی افزود: جالب است که این پژوهشگر بر اساس تحقیقاتش به مکان‌هایی اشاره می‌کند که مردم محلات در آنجا ارتباطاتشان شکل می‌گیرد و این مکان‌ها مدارس، بیمارستان‌ها و کلیسا‌هایی است که محوطه‌های بزرگی مثل کاخ دارند و مردم در این مکان‌ها بهتر باهم ارتباط برقرار می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود منابع مالی در کشور گفت: در حال حاضر ما این امکان را نداریم که مکان‌های بزرگی مثل بیمارستان‌ها و مدارس بزرگ بسازیم در حالی که هر مرکز استان و شهر بزرگی به چنین مکان‌هایی نیاز دارد. علت طولانی شدن ساخت این بیمارستان هم به دلیل کمبود منابع مالی بوده است.

وی افزود: به هر حال چنین مکان‌هایی با مالیات و حق بیمه ساخته می‌شود و اگر این منابع کم باشد، بیمارستان‌های کمتر و کوچکتری هم می‌توان ساخت.

میدری با اشاره به مطالبات تامین اجتماعی از دولت، خواستار پرداخت این مطالبات شد.

وی یادآور شد: در صورتی که مطالبات تامین اجتماعی از دولت تامین شود ما با امکانات و کیفیت بیشتری به مردم و کارگران شریف این کشور خدمت خواهیم کرد.

میدری در پایان به برنامه‌های دولت در حوزه سلامت اشاره و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه سلامت تلاش می‌کند که خدمات بهتری به مردم و خانواده بزرگ تامین اجتماعی و کارگران عزیز ارائه دهد و امیدوارم در چارچوب وظایف محوله بتوانیم کارآمدی و خدمات عادلانه‌تری به مردم ارائه دهیم.

در ابتدای این مراسم، «مصطفی سالاری» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گزارشی از روند ساخت این بیمارستان ارائه کرد.

وی گفت: این بیمارستان با پول کارگران و حق بیمه آنها ساخته شده است. سازمان تامین اجتماعی مجموعا ۱۱ هزار تخت بیمارستانی در کشور دارد که نسبت با کل ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی کشور، ۷ درصد می‌شود. این در حالی است که کارگران ۵۳ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و ما موظف به ارائه خدمات به آنها هستیم.

سالاری افزود: ما در راستای نظام ارجاع و پزشک خانواده که راهبرد دولت چهاردهم در ارائه خدمات درمانی است حرکت می‌کنیم و نظام ارجاع را در سازمان تامین اجتماعی راه اندازی کردیم و می‌کوشیم که از دی ماه خدمات درمانی را برای بازنشستگان در حد رایگان ارائه دهیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سهم دولت در تامین حق بیمه کارگران خواستار تخصیص اعتبارات این بخش شد و گفت: در صورتی که دولت بتواند سهم خود را از بیمه پرداخت کند ما می‌توانیم بدهی‌ها و تعهدات خود به بیمه گذاران را پرداخت کنیم.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی