تیم ملی بسکتبال ۳ به ۳ ایران از فردا چهارشنبه کار خود را در رقابت‌های جام‌جهانی آغاز خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال از فردا به میزبانی چین آغاز می‌شود و طی آن تیم ملی بسکتبال کشورمان در گروه A با تیم‌های آلمان، لیتوانی، لهستان و کرواسی همگروه است.

ملی‌پوشان ایران در آغاز این رقابت‌ها چهار بازی در دستور کار دارند که در نخستین بازی از ساعت ۱۲:۵۰ به وقت ایران به مصاف لیتوانی و در بازی دوم از ساعت ۱۶:۳۵ به وقت ایران به دیدار لهستان می‌روند.

ادامه برنامه ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

جمعه ۲۸ شهریورماه

ایران - کرواسی ساعت ۶:۴۵ به وقت ایران

ایران - آلمان ساعت ۹:۱۵ به وقت ایران

در این مسابقات ۲۰ تیم در ۴ گروه ۵ تیمی باهم به رقابت می‌پردازند و در پایان مرحله گروهی، ۲ تیم از هر گروه راهی یک چهارم نهایی می‌شوند.

۲۰ تیم ایران، آلمان، فرانسه، مغولستان، چین، لتونی، ایتالیا، نیوزیلند، لیتوانی، لهستان، جمهوری چک، الجزایر، آمریکا، قطر، آرژانتین، صربستان، کرواسی، مصر، ونزوئلا و فیجی در بخش پسران این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

پیتر گریگوریان، امیرحسین یازرلو، سید محمد غفاری و علیرضا شریفی نفرات ایران در این رویداد هستند. مسعود عماری و آرمین سلیمان‌زاده نیز به عنوان کادر این تیم را همراهی می‌کنند.

گفتنی است، تیم ملی آقایان ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، سهمیه حضور در جام‌جهانی بسکتبال ۳ به ۳ کمتر از ۲۳ سال را به دست آورده است

