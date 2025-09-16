باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ناگفته‌های شکست اطلاعاتی اسرائیل در عملیات دوحه

کارشناس مسائل رژیم اسرائیل در ویدیویی تحلیلی به بررسی زوایای ناگفته از شکست اطلاعاتی اسرائیل در تلاش برای ترور سران حماس در قطر می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان- «منصور براتی»،کارشناس مسائل رژیم اسرائیل  می‌گوید شکست عملیات ترور رهبران حماس در دوحه قطر شکاف میان موساد و واحد اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، آمان، را عمیق‌تر کرده است.

به گفته او، این مأموریت ابتدا به موساد سپرده شد تا با استفاده از عوامل خود در قطر و روش‌هایی مانند بمب‌گذاری اجرا شود، اما موساد به دلیل روابط حساس با دوحه در چارچوب مذاکرات آزادی اسرا با این اقدام مخالفت کرد و هشدار داد که چنین عملیاتی می‌تواند تمامی دستاوردهای دیپلماتیک را نابود کند و قطر را از اسرائیل دور سازد.

پس از این، ارتش و آمان مسئولیت عملیات را بر عهده گرفتند و آن را از یک مأموریت امنیتی پنهان به عملیات نظامی آشکار بدل کردند؛ اما اقدام در نهایت ناکام ماند. 
براتی با اشاره به گزارش‌هایی از جمله در روزنامه تایمز اسرائیل توضیح می‌دهد که این شکست تنش میان موساد و آمان را تشدید کرده است.

 

