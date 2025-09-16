باشگاه خبرنگاران جوان - پویش «انرژی میرسانم» با هدف فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی (گاز و برق) از زمستان گذشته و با مشارکت سازمانهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی آغاز شد و تاکنون توانسته ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی تأمین کند، این اقدام انسان دوستانه با همیاری مردم و همراهی بخشهای دولتی و خصوصی، گامی ارزشمند در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه کودکان معلول محسوب میشود.
براساس این گزارش، پویش ملی «انرژی میرسانم» با مشارکت شرکت ملی پتروشیمی و سازمان بهزیستی ضمن ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی، توانسته زمینه تأمین ۶۰۰ ویلچر برای کودکان معلول را فراهم کند.
در مراسمی با حضور مسئولان شرکت ملی پتروشیمی ایران و سازمان بهزیستی کشور از تلاشهای رئیس سازمان بهزیستی برای پیگیری موثر پویش «انرژی میرسانم» قدردانی شد.
حسن عباس زاده، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در این مراسم با تأکید بر ادامهدار بودن پویش «انرژی میرسانم» اعلام کرد: بر اساس مسئولیت اجتماعی شرکت، تأمین ویلچر و دیگر تجهیزات مورد نیاز کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی در آینده نیز دنبال خواهد شد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد سایر نهادها و ارگانها نیز با پیوستن به این حرکت خیرخواهانه، در حمایت از کودکان دارای معلولیت مشارکت کنند.
منبع: سازمان بهزیستی کشور