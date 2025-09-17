باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - اورژانس برای لحظات اورژانسی افراد است که برای نجات جان عزیز‌تر از جانش به این سازمان مراجعه می‌کند یا تماس می‌گیرد.

در ایران نیز سابقه شکل‌گیری ارائه خدمات اورژانسی به سال ۱۳۵۲ بازمی‌گردد؛ روز ۱۴ آذر ماه و ساعت ۲:۵۰ دقیقه ظهر که به دلیل ارتعاشات موتور هواپیمایی غول پیکر، سقف سالن انتظار فرودگاه مهرآباد فروریخت.

در پی این حادثه هولناک ۱۶ نفر کشته و ۱۱ نفر نیز به شدت مصدوم شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از پیش طراحی شده‌ای برای نجات و یا انتقال مصدومان و حادثه دیدگان در کشور وجود نداشت.

به این ترتیب ایران به عنوان چهارمین کشور دارنده خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در جهان شناخته شد. مرکز اطلاعات اورژانس تهران نیز کار خود را در ۲۶ شهریور ۱۳۵۴ با ۳۰ تکنسین فوریت‌های پزشکی و ۲۰ دستگاه آمبولانس ماژولر شروع کرد و سپس با آموزش نیرو‌های بومی شهر‌های دیگر کشور در دوره‌های شش ماهه و تربیت تکنسین لازم، اورژانس پیش بیمارستانی در این شهر‌ها نیز راه‌اندازی شد.

در آن زمان شماره سه رقمی ۱۲۳ برای تماس با اورژانس اختصاص داده شد؛ بعدا شماره تماس با اورژانس از ۱۲۳ به ۱۱۵ تغییر کرد. در اوایل انقلاب نیز مرکز اورژانس و پرسنل آن، فعالانه در امر انتقال و درمان مجروحین انقلاب شرکت داشته و در طول دفاع مقدس نیز خدمات بسیار ارزشمندی را به رزمندگان و ایثارگران ارائه کرده است.

اولین ستاد تخلیه مجروحین در فرودگاه‌های کشور نیز در همان زمان راه‌اندازی شد و در این مسیر تعداد زیادی از پرسنل اورژانس نیز همپای سایر مردم، شهید یا جانباز شده و بسیاری از امکانات خود از جمله آمبولانس و تجهیزاتش را از دست داد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: سطح فوریت‌های پزشکی از دیپلم به کاردانی و کارشناسی ارتقا پیدا کرده است.

وی افزود: در دوران شیوع بیماری کرونا همکاران در اورژانس پیش بیمارستانی اقدامات درخشانی را انجام داده‌اند. همکاران اورژانس بار‌ها دچار بیماری کرونا شده و ۱۸ نفر از پرسنل اورژانس در ایام کرونا شهید شده‌اند.

میعادفر تاکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی واحد‌های سیار واکسیناسیون کرونا را راه اندازی کرده تا مردم در برابر این بیماری ایمن شوند؛ در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، اقدامات خوبی در زمینه انتقال مصدومان جنگی انجام شد.

وی ادامه داد: در دوران جنگ به ۶۰۰۰ مجروح کمک رسانی شده و در همین دوران ۱۱ آمبولانس نیز آسیب دیده‌اند. امروز بیش از ۳۰۰۰ پایگاه اورژانس داریم و نزدیک به ۶ میلیون ماموریت را در سال انجام می‌دهیم.

میعادفر ادامه داد: اولین اورژانس هوایی در دهه ۷۰ راه اندازی شد و الان ۵۳ پایگاه هوایی در ایران افتتاح شده است. در سال گذشته در حدود ۴۰۴ مادر باردار از مناطق کوهستانی به بیمارستان‌ها منتقل کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: اکنون ۵۳ پایگاه هوایی و ۳ پایگاه دریایی مشغول به ارائه خدمت به مصدومان هستیم. سالانه ۲۰ میلیون تماس با اورژانس گرفته می‌شود.

میعادفر تاکید کرد: با توسعه موتورلانس‌ها در کشور زمان رسیدن بر بالین مصدومان کاهش پیدا کرده و هزینه‌ها هم کم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۵ درصد از تماس‌ها نیاز به انتقال به بیمارستان نیست.

محمد اسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس تهران در نشست خبری گفت: در سال گذشته تعداد تماس‌ها با اورژانس با رشد ۱۹ درصدی به ۳ میلیون تماس افزایش پیدا کرد و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ماموریت در استان تهران انجام شد که ۲۵ درصد ماموریت‌ها مربوط به شهر تهران بود.

به گفته وی، اکنون سابقه اورژانس استان تهران به نیم قرن رسیده است.

توکلی ادامه داد: در سال جاری، تاکنون ۵۵۰ هزار ماموریت انجام شده است و بیش از ۱۳۰۰ نفر که دچار ایست قلبی شده بودند به زندگی بازگشتند. در سال جاری نزدیک به ۴۰۰ هزار ماموریت در استان تهران انجام شده است.